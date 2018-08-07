Очередное дело за репосты во "ВКонтакте" заведено в Твери

Очередное уголовное дело за репосты в социальной сети "ВКонтакте" заведено в Твери. Обвинение по статье "возбуждение ненависти или вражды" предъявлены 46-летнему Сергею Соколову.

Следователи пришли к выводу, что публикации, которыми делился Соколов, были направлены на "унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, языка и происхождения".

О содержании публикаций ничего не сообщается.

Сам Соколов рассказал, что 20 июля в 6 часов утра в его съемную квартиру пришли сотрудники Центра по противодействию экстримизму. Сначала они позвонили в дверь, представившись водопроводчиками. Когда Соколов впустил их, его поставили лицом к стене и предъявили постановление на обыск. У обвиняемого изъяли телефон, планшет и ноутбук.