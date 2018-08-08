Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

ФСИН заявляет, что Павликовой и Дубовик не требуется срочное лечение

Заседание Мосгорсуда по делу организации "Новое величие"

Арестованным по делу об организации "Новое величие" Анне Павликовой и Марии Дубовик экстренное лечение не требуется. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом заявили в московском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Ранее мать 19-летней Марии Дубовик сообщила, что у её дочери обнаружили опухоль. У неё также проблемы с щитовидной железой, зрением и пищевариением. Павликова тоже больна, и её состояние здоровья ухудшается, рассказала адвокат Карина Москаленко.

Правозащитник Лев Пономарев заявил, что находящимся в СИЗО Марии Дубовик и Анне Павликовой необходима срочная медицинская помощь.

Во ФСИН утверждают, что арестованные девушки находятся под наблюдением медицинских работников и проходят "плановое медицинское обследование".

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.

Всего по уголовному делу проходят десять человек: шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он же написал устав фейковой организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.

Обвиняемые неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG