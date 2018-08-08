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В Минске задержали журналиста Deutsche Welle

Белорусские журналисты принесли передачи для своих арестованных коллег, Минск, 8 августа 2018 года

В Минске задержали корреспондента германского издания Deutsche Welle в Белоруссии Павлюка Быковского. Об этом сообщила его жена Ольга. Информацию также подтвердили в Следственном комитете Белоруссии. Задержание связано с делом государственного информагентства БелТА. По предварительным данным, журналист останется под стражей в течение трех дней. Уточняется, что из статуса свидетеля Быковского перевели в статус подозреваемого.

Ранее в среду, 8 августа, в квартире Быковского прошел обыск. У журналиста изъяли технику и банковские карточки. Следователи объяснили Быковскому, что пришли делать проверку по адресу, а не к нему лично и что имеют ордер прокурора.

Накануне обыски прошли в редакциях негосударственного новостного портала TUT.BY и информационного агентства "БелаПАН". По данным Следственного комитета Белоруссии, они проводились в рамках расследования дела о незаконном доступе к платной информации государственного агентства БелТА. В тот же день были задержаны, позже арестованы на трое суток несколько журналистов.

Журналисты и правозащитники считают дело политически мотивированным. Минск это отрицает. Освободить задержанных белорусских журналистов призвали в ОБСЕ.

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