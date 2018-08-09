Где ваши деньги?

Центризбирком признал законными вопросы инициативных групп, желающих референдума (КПРФ, "Справедливой России") о сохранении нынешнего возраста выхода на пенсию. Но будут ли собраны подписи и назначен референдум? При этом "Единая Россия" наметила на 21 августа парламентские слушания перед вторым чтением закона. Власти явно не собираются уступать общественному мнению и искать другие источники для выплат пенсий.

На что тратятся деньги федерального и региональных бюджетов? Как на уровень жизни населения РФ повлияют новые санкции США? Что стало приоритетом бюджетной политики Владимира Путина? Ради чего власти во что бы то ни стало повышают пенсионный возраст, подняли НДС и косвенные налоги? Какова разница в уровне обеспеченности населения регионов? Почему Москва тратит на "благоустройство" суммы, сравнимые с бюджетами целых губерний? Можно ли остановить перенаселение столичного региона и отток людей в центр из провинции? Сколько стоят России Крым, Донбасс и непризнанные никем кроме России "республики"? Обсуждают доктор географических наук Наталья Зубаревич, юрист и политик Борис Надеждин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 9 августа в 19:05