Убедят ли Россию в пользе повышения пенсионного возраста?

Практически во всех российских средствах массовой пропаганды идет кампания за повышение пенсионного возраста. Оппонентам слова не предоставляется. План правительства продается публике как единственный вариант сохранить нынешний уровень пенсий и их индексировать. Альтернативы не рассматриваются. Законодательные собрания, силами фракций "Единой России" продолжают штамповать решения в поддержку экономии на 60-65-летних.

Сегодня такое решение провели в ЗС Нижегородской области, за повышение пенсионного возраста голосовали все 35 депутатов из фракции "Единая Россия". В Заксобрании Карелии за повышение пенсионного возраста голосовали представители "Единой России" и ЛДПР, против - часть членов "Справедливой России", все депутаты КПРФ и "Яблока". То же самое произошло в Курганской области, где пока профсоюзы митинговали, депутаты "Единой России", выслушав оппонетов, также поддержали повышение пенсионного возраста.

Предполагается, что возможности в нынешние сроки выйти на пенсию лишится 14 миллионов человек, что сэкономит Пенсионному фонду РФ до полумиллиарда рублей в год. Между тем, социологические опросы показывают, что более 80% россиян всех возрастов выступают против "реформы".

План Кремля по повышению налогов и пенсий и реальные настроения россиян обсуждают доктор экономических наук, член Политсовета Партии перемен Андрей Нечаев и социолог, Руководитель отдела изучения доходов и потребления "Левада-центра" Марина Красильникова.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" в прямом эфире 12 июля в 19:05

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