В Японии вспомнили жертв атомной бомбардировки Нагасаки. К траурной церемонии в этом году впервые присоединился генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Он призвал все страны сделать конкретные шаги к отказу от ядерного оружия. Переговоры о его запрете сейчас идут в ООН. Однако ни одна ядерная держава в них не участвует.

Гутерриш встретился с японцами, которые пережили атаку. По данным японского министерства здравоохранения, по состоянию на март 2018 года в живых оставалось 155 тысяч очевидцев событий 1945 года.

6 августа годовщину бомбардировки отметили в Хиросиме.

9 августа 1945 года американские самолёты сбросили на Нагасаки атомную бомбу. Погибли 70 тысяч человек. Жертвами бомбардировки стали 140 тысяч жителей Хиросимы. После этих нападений Япония капитулировала, что стало завершением Второй мировой войны.