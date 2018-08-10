ОБСЕ: конвой из военных машин пересек российско-украинскую границу

Беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе зафиксировал передвижение военной техники через российско-украинскую границу.
Как следует из отчета наблюдателей, это произошло в ночь на 8 августа. Сначала колонна из восьми военных грузовиков по грунтовой дороге вдали от пунктов пропуска въехала на территорию России. Позднее схожий конвой пересек российско-украинскую границу, въехав на территорию Донбасса.
Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Кремль обвинения отвергает.
За последние сутки, по данным Киева, сепаратисты 45 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения
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