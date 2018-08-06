Зачистка неугодных. Региональные элиты Украины избавляются от активистов

На футбольном матче "Динамо" –​ "Шахтер" в Киеве две основные группировки киевских фанатов развернули транспарант: "Кто заказал Катю Гандзюк?". С лозунгом поддержки все той же Гандзюк на следующий день вышел в первой лиге на поле херсонский "Кристалл". А перед этим в Херсоне активисты ворвались в здание УВД и едва не подожгли местную прокуратуру. В Киеве создан и функционирует штаб поддержки Гандзюк.

Екатерина Гандзюк – 30-летняя активистка и чиновница из Херсона, на которую утром 31 июля во дворе ее дома неизвестный вылил литр серной кислоты. У женщины обожжено 35 процентов тела, поврежден один глаз, ее за деньги неравнодушных людей через день самолетом переправили в Киев. Все, кто ее видел в палате в Херсоне и Киеве, в один голос передают ее слова: "Не надо меня жалеть! Я еще выйду и им всем покажу!".

В момент, когда украинский президент, премьер-министр и Верховная Рада ушли в традиционный августовский отпуск, в стране разворачивается большой конфликт, вызванный серией нападений и убийств проукраинских активистов и ветеранов АТО. В один день, 31 июля, в Бердянске был убит двумя выстрелами в спину ветеран батальона "Донбасс" Виталий Олешко (позывной "Сармат"), в Херсоне в тот же день облили серной кислотой Екатерину Гандзюк, а 2 августа в Каменском в собственной машине взорвали волонтера Виталия Чернявского.

Гибель Олешко и покушения на Чернявского и Гандзюк произошли на фоне серии нападений на активистов, происходивших на юге Украины в Одессе и Херсоне с мая. Целью нападений, как правило, являются заметные люди с активной позицией – журналисты, блогеры, политические деятели, депутаты местных советов.

МВД удалось по горячим следам задержать четверку людей, подозреваемых в покушении на Олешко, одного из арестованных как киллера опознал друг "Сармата", который был в начале стрельбы во дворе частной гостиницы, где все произошло.

Конфликт вышел на всеукраинский уровень, и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил приказ передать дело из полиции в СБУ

Получить результаты по горячим следам в деле Екатерины Гандзюк не удалось. Первые сутки местная полиция практически не вела расследование, экспертиза жидкости, которой облили женщину, была проведена более чем через сутки. Съехавшиеся со всей Украины активисты ворвались в здание областного УВД, откуда их переадресовали в прокуратуру. Когда к собравшимся не вышли представители прокуратуры, в здании загорелись файеры и дымовые шашки. Сама Екатерина Гандзюк отказалась общаться с оперативниками херсонской полиции, поскольку считает местных правоохранителей главными подозреваемыми в заказе на свое покушение. Конфликт вышел на всеукраинский уровень, и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, после посещения Екатерины Гандзюк уже в киевской больнице, объявил о своем приказе передать дело из полиции в СБУ. Но пока приказ генпрокурора еще не выполнен. Полиция заявила о задержании подозреваемого, но не имени его, ни его лица никто не знает, в понедельник истекает 72 часа после которых этому человеку должны предъявить обоснованные обвинения в суде, и суд должен избрать для него меру пресечения. Адвокаты потерпевшей и ее многочисленные друзья сомневаются в том, что задержан именно тот исполнитель.

Гандзюк, активистка Майдана, вошедшая во власть, редкий пример в современной Украине. Она прославилась конфликтами на местном уровне, которые имели всеукраинский резонанс. В 2017 году только что назначенная управляющая делами городского совета опубликовала пост на своей странице в фейсбуке, в котором сообщила о настойчивом требовании руководителя управления защиты экономики областного УВД Артема Атрощука доли в 3% от якобы украденных горсоветом бюджетных средств.

– Для управления защиты экономики аксиоматично, что городская власть крадет бюджетные деньги в количестве 30% от всего. По версии Артема, они распределяются между нами пропорционально. Но вы не думайте, что Артема волнует непотребство в виде возможного разворовывания средств. Артем настойчиво просит свои 3%. Артем достал уже их просить, – писала Гандзюк.

Атрощук подал в суд, который длился до весны 2018 года. Пока шел суд, начальника управления защиты экономики тихо уволили, а суд в итоге не стал требовать от Гандзюк опровержения своих слов. Интересы Гандзюк в суде представлял Маси Найем, ветеран АТО и родной брат депутата Верховной Рады журналиста Мустафы Найема. Суд широко освещался в украинской блогосфере и СМИ, а Екатерина Гандзюк не переставала высказывать свое мнение о местной полиции.

В июне ее близкий друг местный журналист Сергей Никитенко был избит неизвестными. Он опознал в нападавших тех самых людей, что избили другого украинского активиста в Одессе, но эти дела не объединили в одно. По делу Никитенко за полтора месяца нет движения, местная полиция больше месяца устанавливала, журналист ли Никитенко. Сейчас, в момент конфликта вокруг дела Екатерины Гандзюк, местные правоохранители признали, что в ее деле было много упущено.

Дело в первые сутки намеренно не расследовалось

Радио Свобода удалось в Киеве поговорить с известным украинским блогером, скрывающимся под ником Иван Оберемко. Иван был среди нападавших на прокуратуру и УВД в Херсоне. Иван вместе с товарищами утверждает, что дело в первые сутки намеренно не расследовалось, полиция же ссылается на то, что у нее не было решения суда по экспертизе жидкости и поэтому расследовать они не могли.

– Если бы они не "телились" с внесением дела в единый реестр – а полиция медлила с этим более пяти с половиной часов – то решение суда у них бы было, – утверждает блогер. – Когда народного депутата Мустафу Найема избили на киевской дороге, дело возбудили через час, в случае с Гандзюк при том, что это не драка на дороге, а покушение на убийство, поскольку женщину облили кислотой – почему-то лишь через пять с половиной часов. Мы были у мэра Херсона и он говорил нам, что разговаривал с высшими чинами полиции и просил ускориться, чтобы быстрее сделать экспертизу: "Все готовы, но нужны ваши усилия!". В итоге экспертизу сначала сделали своими руками, что к делу не пришьешь, а ведь данные о кислоте нужны были не только для лечения (врачи угадали, что речь о серной кислоте), но и для оперативных мероприятий по горячим следам. Промышленная ли это кислота или изготовлена в домашних условиях? Эта информация много бы сказала о подготовке нападавшего. Реально же дело сутки не расследовалось! Мы в Херсон доехали ближе к ночи и уже тогда нам говорили, что экспертиза назначена на утро. Как сдают анализы в больницах? Утром! Мы в два часа ночи ушли от Кати и вернулись утром – никакой экспертизы! Мы дождались до 11 утра – ничего не было. После этого мы написали все свои посты на тему: "Какого черта!?", и начали собирать людей. Когда пришли в прокуратуру и к нам никто не вышел, вдруг почему-то вокруг все задымило. Не знаю, кто это сделал! Зато через сутки после покушения двор Кати стал напоминать муравейник, сняли данные с камер наблюдения, расследование наконец двинулось с места. Мы, в свою очередь, обьявили о премии за информацию о нападавшем.

– Речь идет о 100 тысячах гривен за информацию о нападавшем?

Я знаю случаи, когда подельников сдавали не за сто тысяч, а за выпиленные нарды

– Обычно такие премии назначают не для того, чтобы замотивировать деньгами всю Украину, а чтобы замотивировать лично знакомых с исполнителем людей. Те, кто идет на такие преступления, часто люди из неблагополучной среды, и для них 100 тысяч – большая цифра. Какой-то сват, брат, друг может повестись на эти деньги, и чаще всего это работает. Я знаю случаи, когда подельников сдавали не за сто тысяч, а за выпиленные нарды. Мы могли поставить сумму вознаграждения и большую, нас поддерживают куча людей и они предлагали миллион, два миллиона, десять, но это в таких случаях не имеет смысла сумма, важен символ – круглая сумма вознаграждения.

Екатерина Гандзюк воевала не только с полицией. В ее активе, например, избиение селедкой в зале городского совета местного депутата от партии "Батькивщина".

– У местных были основания считать, что люди, возглавившие местную организацию партии "Батькивщина", были связаны с мэром Одессы Трухановым и придерживались сепаратистских взглядов в 2014 году, поставляли "титушек" на Майдан. При том, что эта партия на Херсонщине всегда придерживалась выраженно проукраинских позиций, а вот в 2015 году там все поменялось. Был большой конфликт, из партии вышло много людей, в том числе и мэр Херсона, избиравшийся от "Батькивщины". Катя тот человек, который ушел вслед за мэром, а тот человек, кому селедка попала за шиворот, в партии остался, мировоззренческий конфликт у них случился, – поясняет блогер Иван Оберемко.

Организация объединенных наций в Украине осудила нападения на гражданских активистов и призвала провести эффективное расследование покушения на Екатерину Гандзюк. "Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, –​ говорится в официальной заявлении. –​ Мы призываем правительство и правоохранительные органы провести прозрачное, всестороннее и эффективное расследование нападения на Екатерину и других активистов. Мы подчеркиваем, что сильное гражданское общество, где гарантируется фундаментальное право на свободу слова и безопасность необходимо для обеспечения прозрачного управления и ответственности власти".​ С аналогичными требованиями выступило посольство США в Киеве.

Заявлений от президента страны пока нет – он не стал прерывать отпуск. Активисты и защита Гандзюк пока с большим скепсисом относятся к факту задержания неизвестного подозреваемого – полиции тут не доверяют априори. В течении 72 часов с момента задержания подозреваемого истекают в понедельник. Как стало известно Радио Свобода, к исходу третьих суток после объявления о задержании украинской полицией подозреваемого, потерпевшей ничего не известно о его личности и сути обвинения. Что довольно не типично, поскольку если общественность действительно не всегда информируют, то стороны по делу обычно ставят в известность.

Я опасаюсь, что подозреваемый был спешно найден для того, чтобы не передавать это дело в СБУ

– Мы подали в пятницу в СБУ заявление о преступлении по статьям подследственным именно СБУ, – поясняет Радио Свобода адвокат Гандзюк Евгения Закревская. – У них было 24 часа для того, чтобы зарегистрировать это заявление, тем более, что это совпадало со словами генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что он распорядился передать это дело из МВД в СБУ. Но эта передача до сих пор не произошла. Я опасаюсь, и очень хочу, чтобы это было не так, что подозреваемый был спешно найден для того, чтобы не передавать это дело в СБУ. Я не могу этого утверждать, но мои опасения очень обоснованы.

В Киеве жесткую зачистку несовместимых с местными элитами активистов связывают в первую очередь с подготовкой в стране к будущим президентским и парламентским выборам. Первые выборы в стране состоятся уже в конце марта 2019, через семь месяцев.

Стартовала эпоха тотальной безнаказанности

– Серия нападений на активистов говорит о том, что высшее руководство страны в обмен на лояльность на грядущих выборах отдало регионы на откуп региональным элитам, – считает украинский политолог Константин Батозский. – До выборов у них развязаны руки для наведения своих порядков, восстановления старых коррупционных схем и сведения счетов с нелояльными – то есть стартовала эпоха тотальной безнаказанности. Причем не только по март 2019 года, а и до парламентских выборов – ведь все готовится именно сейчас.

Но история с покушением на Екатерину Гандзюк скорее пример того, как на Украине самые разные люди объединяются и способны за довольно короткое время организовывать эффективное давление на власть в болезненных для общества темах. Например, когда молодую женщину в провинциальном городе обливают серной кислотой.