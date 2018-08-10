В Выборге открылся кинофестиваль "Окно в Европу"

Два фильма режиссеров из Якутии будут показаны на XXVI международном кинофестивале "Окно в Европу", который открылся в Выборге 10 августа, сообщил сайт "Сибирь.Реалии".

Картина "Царь-птица" режиссера Эдуарда Новикова, которая получила главный приз 40-го Московского международного кинофестиваля, представлена в программе "Выборгский счет". "Царь-птица" – это притча о людях и богах. О том, как жили-были старик со старухой, правда, не у синего моря, а в заснеженной тайге. Одинокие пожилые люди собирались тихо отпраздновать Рождество, как вдруг с неба спустился орел и занял место в их доме, в красном углу, рядом с иконами.

​В направлении игрового кино на фестивале представят картину Татьяны Эверестовой "Замыкание". Ее фильм рассказывает о тяжелой судьбе десятиклассницы Тани. Она разрывается между любовью к матери и ненавистью к отчиму. Фильм продолжает биографическую историю первой работы Эверестовой "Его дочь".

Кроме государственной компании "Сахафильм" в Якутии работают несколько частных кинокомпаний. Каждый год на экраны республики выходят детективы, фильмы ужасов, исторические картины и произведения артхаусного кино.