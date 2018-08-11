Генеральная прокуратура Румынии расследует уличные столкновения

Румынские власти открыли уголовное расследование обстоятельств актов насилия в Бухаресте в минувшую пятницу и в субботу. Более 450 человек пострадали в Бухаресте во время многотысячной антиправительственной акции протеста.

В Бухаресте в митинге против коррупции, по последним данным. участвовали от 30 до 50 тысяч человека. Многие из них прибыли из-за границы, где общее число румын, находящихся на заработках, составляет многие сотни тысяч.

Президент Румынии Клаус Йоханнис и европейские политики выступили с осуждением неоправданно жестких действий полиции, информирует Би-би-си. Румынская пресса отмечает, что провокаторы, добивавшиеся обострения обстановки, были как среди манифестантов, так и среди полицейских.

Согласно данным Всемирного банка, около четверти румын из категории экономических активной части населения, живут и работают за границей. Они перечисляют на родину значительные суммы денег – в годовом исчислении это несколько миллиардов долларов.

Антикоррупционные выступления в Румынии происходили в последние годы неоднократно. В оппозиционной прессе нынешнее правительство социал-демократов называют "ворьём" и "организованной преступной группировкой".

Первые митинги с требованием обеспечить независимость органов правосудия прошли в Румынии еще в июне - они проходили мирно.