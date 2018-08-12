ФСБ как минимум полгода прослушивала телефон сочинского журналиста Александра Валова, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве. Как стало известно из материалов дела, для получаения судебного разрешения на прослушку было достаточно указать, что Валов "причастен" к оппозиции.

Спецслужба обратилась в суд с разрешением на прослушку на основании данных, свидетельствующих "о его причастности к группе оппозиционно настроенных граждан, деятельность которых направлена на организацию акций гражданского неповиновения с использованием экстремистских методов". Об этом следует из материалов дела, с которыми удалось ознакомиться адвокату Александру Попкову.

В постановлении суда говорится, что Валов организовывал протестные акции в Сочи или принимал в них участие. По мнению управления ФСБ по Краснодарскому краю, журналист, "являясь главным редактором сайта blogsochi.ru, в преддверии проведения масштабных общероссийских и международных мероприятий регулярно активизирует размещение на своем оппозиционном Интернет-ресурсе тенденциозной информации, в т.ч. направленной на негативное восприятие общественностью внутриполитической ситуации в государстве, провоцируя акции экстремистского характера".

В беседе с Радио Свобода Попков объяснил, почему считает указанную ФСБ причину абсурдной:

– Я, как местный житель, знаю, что не было какой-то определенной оппозиционной группы, к которой Валов бы принадлежал. Он никогда не был ярым оппозиционером. Да, он боролся против “Роснефти”, закрытых пляжей, но он при этом лояльно общался с мэром города, с “Единой Россией”, участвовал в провластных мероприятиях с прокуратурой, например…

– Что вы имеете в виду?

Видя такое куцее постановление ФСБ, суд не отправляет их искать доказательства, а ставит печать и дает право прослушивать

– Например, когда было назначение нового прокурора Краснодарского края, пресс-служба пригласила Валова в качестве местного журналиста на это мероприятие. Согласитесь, туда вряд ли позовут экстремиста или оппозиционера. В Сочи были постоянные попытки заигрывания органов местного самоуправления. Мэрия, “Единая Россия” пытались найти общий язык с общественностью. И Валов присутствовал на заседаниях, которые они проводили, он хорошо знаком администрации. ФСБ могут что угодно написать, если они считают, что перед ними страшный экстремист с оппозиционными взглядами. Но здесь проблема в суде. Что он, видя такое куцее и голословное постановление ФСБ, не отправляет их искать доказательства, а одобряет его, ставит печать и дает право прослушивать на основании таких слабых доказательств. И либо судьи настолько боятся ФСБ, либо они штампуют все без разбора.

Сам Валов с января находится в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата от ЛДПР Юрия Напсо. К материалам этого дела и были приобщены два телефонных разговора Валова с его коллегами, в которых он предлагает опубликовать тексты о депутате Напсо. Но ни о каком вымогательстве речи не идет.

Бывший адвокат Валова Михаил Беньяш подтверждает, что журналист был хорошо знаком администрации города, а его взгляды были “разнообразные”:

– С одной стороны, он с пониманием относился к деятельности Навального. Он не причислял себя к сторонникам, но симпатизировал ему. С другой стороны, насчет Крыма у него была позиция из разряда “Крым наш”. Но, подчеркиваю, я не часто с ним говорил о политике, споров у нас с ним не было

– Какие у него отношения с местной властью, активистами и журналистами?

– Саша сложный человек. Отношения из-за этого по-разному складывались. С главой города одно время он был в напряженных отношениях, затем они улучшились, стали рабочими. Администрация к нему прислушивалась, даже сотрудники пресс-службы выкладывали на “БлогСочи” публикации о своей деятельности.

– Коллеги поддерживают его?

– Позиция некоторых его коллег звучит так: мы не всегда принимаем методы его работы, но в СИЗО его держат незаконно, поэтому будем его поддерживать.

По версии следствия, Валов вымогал у Напсо деньги "за непубликацию или удаление со своего сайта сведений, которые могли причинить истцу существенный вред и повредить его репутации". Речь идет о материале на сайте еще за 2016 год. Там говорится о недвижимости депутата в поселке Лоо на берегу Черного моря, которой, по мнению журналиста, депутат владеет незаконно. В прошлом году суд взыскал с Валова 1 миллион рублей из-за этих данных, удовлетворив иск Напсо о защите чести, достоинства и деловой репутации.

​Следствие считает, что Валов встречался с Напсо и его двумя помощниками – Алексеем Дыниным и Романом Гукасяном. Якобы деньги журналисту переводили именно эти люди. Сам Валов не отрицает, что знаком и с Гукасяном, и с Напсо, и с Дыниным. Однако он утверждает, что с Гукасяном их связывали коммерческие отношения – Валов собирался проводить рекламную кампанию и договаривался с помощником Напсо о разных услугах. При этом он заявил, что даже не знал, что Гукасян работает помощником депутата.

Сам журналист, находясь в СИЗО, несколько раз привлекал внимание к своему делу и к себе. В начале июня он объявил голодовку, протестуя против нарушений правил содержания в изоляторе. Спустя несколько дней он попросил вызвать ему скорую помощь и измерить давление и уровень сахара в крови. "Медиазона" писала, что один из сотрудников пообещал Валову вызвать скорую, только когда он будет лежать в луже крови. Тогда журналист воткнул себе ручку в живот, и его отвезли в больницу.

Попков рассказал Радио Свобода о самочувствии своего подзащитного и о его настрое:

– Он находится в СИЗО Армавира. Оно считается более или менее нормальным. Когда я туда приехал, удивился, что выводной меня спросил: "Вы к Александру Игоревичу?" Так и должно быть, Валов требовал, чтобы к нему обращались по имени отчеству. Сейчас он восстановился после голодовки и после того, как проткнул себе ручкой живот. Что касается эмоционального состояния, то он очень задиристый и настроен на борьбу, причем на открытый суд, хотя есть подозрение, что процесс будет закрытый из-за того, что истцом является депутат Госдумы. Валов, понимая, что его, скорее всего, осудят и дадут большой срок, все равно хочет сражаться. Раньше его держали в спецблоке или в одиночной камере, и это была проблема. Сейчас я не знаю точно, где его содержат. Но с контингентом у него проблем нет.

– А с администрацией?

– Постоянные проблемы. Конфликты связаны с бытовыми неурядицами или ущемлением его прав. И он все равно очень сильно борется, даже, с точки зрения администрации, вызывающе себя ведет. И я не скажу, что все его требования надуманы. Он требует то, что ему положено и что в СИЗО не дают.

– Как продвигается следствие?

– Оно закончено. Материалы дела должны быть направлены прокурору с обвинительным заключением. Думаем, дату суда мы узнаем в конце августа.

Михаил Беньяш в разговоре с “Радио Свобода” предположил, что вряд ли Валову дадут максимальное наказание по статье, которую ему вменяют (7 лет лишения свободы, пункт "г" части 2 статьи 163 УК), поскольку в деле нет никаких отягчающих обстоятельств. “Не могу говорить за суд, будет ли он признан виновным, но доказательная база очень слабая. Однако мы знаем случаи, когда при полном отсутствии доказательств людей отправляли за решетку”, – считает он.

В России получить разрешение на прослушку телефонов можно только через суд. При этом у органа, который обратился с таким ходатайством, должна быть информация о том, что человек собирается совершить правонарушение. Согласно докладу Международной правозащитной группы "Агора", "за последние 10 лет суды в среднем удовлетворяли 98,35% ходатайств об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки и телефонных переговоров". Оспорить в суде такое постановление почти невозможно.

Александр Попков считает, что на основании данных, полученных при прослушке, никаких доказательств вины Валова не было получено. Сам "Блог Сочи" продолжает работать, но на другом домене. Старое доменное имя было похищено.