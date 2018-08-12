Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Разговоры о том, что из-за доступности компьютеров молодежь со дня на день разучится писать ручкой по бумаге, не прекращаются уже лет 20. Беда, однако, пришла откуда не ждали: новое поколение японской молодежи не умеет пользоваться компьютером. Из-за повсеместного распространения смартфонов 44% японских школьников никогда не работали на компьютерах и не знают, как пользоваться реальной, а не виртуальной, клавиатурой, и уж тем более мышью. Слова "двойной щелчок левой кнопкой" вводят их в ступор. Выпускников, поступающих на работу в офис, приходится снова, как в 90-х, обучать основам компьютерной грамотности.



2. Молодой калифорнийский предприниматель Дэниел Гросс создал краудфандинговый фонд Pioneer для поиска "потерянных Эйнштейнов". Фонд будет принимать от всех желающих заявки с описанием новаторских идей в сфере науки и культуры. После этого заявки оценят специалисты и другие такие же соискатели. Авторам самых интересных идей выделят по 5000 долларов и оплатят билет в Сан Франциско, где они смогут пообщаться друг с другом, специалистами и инвесторами. Гросс и его соратники надеются, что таким образом смогут найти непризнанных гениев: предприниматель ещё в ранней юности понял, что далеко не все таланты пробивают себе дорогу, из-за чего страдают как они сами, так и лишенное плодов их гения общество.

Как тут не вспомнить написанный в 1971 году рассказ Станислава Лема "Одиссей из Итаки", герой которого, Гомер М. Одиссей из маленького американского городка Итака в Массачусетсе, тоже создает финансируемый из частных пожертвований проект по поиску непризнанных гениев, но после 30 лет надежд и разочарований приходит к выводу, что в мире есть лишь один живущий непризнанный гений — он сам. Посмотрим, удастся ли Гроссу добиться большего.

3. Жительницу словацкого городка Штурово арестовали за то, что она 16 лет ставила Верди. Женщина каждый день с 6 утра до 10 вечера непрерывно проигрывала на максимальной громкости один и тот же отрывок из "Травиаты" в исполнении Пласидо Доминго. Соседи неоднократно жаловались на неё в полицию, но безуспешно — ночную тишину она не нарушала, а что ей ещё можно предъявить, полиция не понимала. В 2012 году жители даже вышли на демонстрацию, требуя от властей прекратить издевательство. После этого руководство города приняло постановление, запрещавшее мучить жителей громкой музыкой, но женщина оспорила это постановление в суде, и оно вступило в силу только в марте 2017 года, когда дело дошло до Верховного суда Словакии. Однако жительницу Штурова не остановило и это. После того, как Верховный суд подтвердил постановление о запрете в городке громкой музыки, ею наконец занялась прокуратура, и на этой неделе женщину наконец арестовали по обвинению в травле и злонамеренном преследовании окружающих. Если суд признает ее виновной, ей грозит до 3 лет тюрьмы. Сразу после ареста музыка, кстати, не прекратилась — для этого полиции пришлось отключить в доме преступницы электричество. Сама она объясняет своё поведение тем, что хотела заглушить доносившиеся с улицы крики детей и лай собак. Респект и уважение соседям, сумевшим за эти 16 лет не сойти с ума.

4. Давно известно, что у борьбы с глобальным потеплением есть неприятный побочный эффект - она приводит к подорожанию продуктов питания. ЕС даже начал потихоньку сокращать дотации на биотопливо, потому что привлеченные этими дотациями фермеры засевают все доступные площади используемым в производстве биотоплива рапсом, игнорируя традиционные сельскохозяйственные культуры. И вот теперь международная группа ученых из Японии, США и ЕС пришла к выводу, что если все предлагаемые сейчас меры по предотвращению глобального потепления действительно воплотить в жизнь, это настолько негативно повлияет на сельское хозяйство, что приведет к ещё более масштабному дефициту еды, чем даже само глобальное потепление. Если с глобальным потеплением вообще не бороться, утверждают ученые, то к 2050 году перед угрозой голодной смерти окажется до 56 миллионов человек. Если же с ней бороться максимально активно (согласно нынешним планам), умереть от голода может 170 миллионов.

5. В немецком Карлсруэ полиция спасла мужчину от гнавшегося за ним бельчонка. Бельчонок преследовал мужчину так долго, что тот не выдержал и позвонил полицейским. Те тут же выехали на место и обнаружили, что погоня ещё продолжается. Однако пока они думали, какие меры предпринять по этому поводу, бельчонок свалился от усталости и заснул. Полицейские назвали его Карлом-Фридрихом и передали в приют для животных.

6. В поисках ответа на введенные Трампом тарифы на китайскую продукцию правительство КНР идёт на крайние меры. В числе прочих "ассиметричных ответов" оно решило обложить пошлинами американские кондомы. Этот решительный шаг привел специалистов в недоумение — американский экспорт кондомов в Китай в прошлом году в денежном выражении составил чуть меньше 14 тысяч долларов (для сравнения, экспорт китайских кондомов в Америку составил в прошлом году 1,46 миллиарда долларов). Правда, такие идеи приходят китайцам не впервые: в начале 19 века они пытались поставить Англию на колени, угрожая перекрыть ей поставки ревеня.

7. В Финляндии выстраиваются гигантские очереди за сувенирной чашкой с муми-троллями, выпущенной к 104-летней годовщине дня рождения Туве Янссон. Люди занимают очереди с вечера, чтобы успеть к открытию магазинов. На интернет-аукционах цена чашки уже доходит до 2000 евро.

8. В Китае запретили к прокату новый диснеевский фильм "Кристофер Робин" по мотивам произведения Алана Милна о Винни-Пухе. Всё потому, что когда-то китайские блогеры обнаружили, что Председатель Си похож на знаменитого медвежонка, и начали постить в сетях соотвествующие мемы. С тех пор изображение Винни-Пуха и даже его упоминание в Китае запрещено.

9. Тематический парк Пюи-дю-Фу, второй самый популярный парк развлечений во Франции после Диснейленда, принял в штат 6 ворон. Вороны будут работать уборщицами. Птиц научили подбирать сигаретные окурки и другой мелкий мусор и относить их в специальный ящик, который выдаёт им в награду маленькую порцию еды за каждую находку. Вороны поняли свою задачу очень быстро и работают по-стахановски: менее чем за три четверти часа они способны заполнить мусором ящик размером с тачку. Их человеческое начальство надеется, что кроме самой уборки мусора, они будут выполнять еще одну важную функцию — своим птичьим примером приучать посетителей убирать за собой.

10. Французские социалисты, потерпевшие разгромное поражение в президентских и парламентских выборах прошлого года, решили взять пример с футбольных клубов и пригласить к себе в команду иностранную суперзвезду. Партия хочет, чтобы список на предстоящих выборах в Европарламент возглавил бельгийский социалист Поль Магнет, возглавлявший правительство Валлонии. Магнет привлек внимание всего мира, когда в одиночку чуть было не сорвал подписание соглашения о свободной торговле ЕС с Канадой. По правилам ЕС, любое торговое соглашение должны одобрить все 28 членов ЕС. А по законам Бельгии эта страна может одобрить торговое соглашение, только если его одобряют все три её федеральных региона: Фландрия, Валлония и Брюссель. 27 стран ЕС были за соглашение, правительство Бельгии тоже — и только президент 3,5-миллионной Валлонии Магнет выступал категорически против, полгода держа в заложниках весь Евросоюз, поскольку соглашение, с его точки зрения, нарушало права трудящихся. В конце концов бельгийские регионы передали свои полномочия в этой области федеральному правительству, и соглашение всё-таки было подписано, но непоколебимый Магнет стал героем европейских левых. И вот теперь французские социалисты, рейтинг которых сейчас составляет лишь 7%, решили, что он может спасти их партию. Сам Магнет "ничего не исключает", но есть одна трудность — по французским законам кандидаты на выборах в Европарламент не обязаны быть гражданами страны, достаточно и гражданства Евросоюза. Но они должны быть резидентами страны как минимум 6 месяцев, предшествующих выборам. Выборы в Европарламент пройдут в конце мая следующего года, так что у Магнета, который сейчас работает мэром бельгийского Шарлеруа, осталось чуть больше трех месяцев на переезд во Францию.