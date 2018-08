Спрос на ниндзя, Бэтман на карте и плазма в домашних условиях

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон



1. Муниципалитет японского города Ига выпустил официальное заявление о том, что он не нанимает на работу ниндзя. Заявление понадобилось потому, что начинающие ниндзя буквально завалили муниципалитет своими резюме после того, как радиопрограмма на американском канале NPR сообщила, что в городе, который в средние века был одним из главных центров ниндзюцу и использует это сегодня для привлечения туристов, ниндзя на городской зарплате зарабатывают до 85 тысяч долларов в год. Передача была озаглавлена «Нехватка ниндзя в Японии». Руководство Ига заверяет, что никакой нехватки ниндзя город не испытывает. Тем не менее мечтающим о карьере ниндзя не стоит отчаиваться - японские города и компании пусть не часто, но регулярно набирают их на работу. Последняя информация о таком предложении попала в англоязычную прессу три года назад. Правда, работа была краткосрочной и в ночную смену, зато работодатель оплачивал транспортные расходы.

2. Рубрика «Сделай сам». Физикам из Университета Мэриленда удалось создать плазму в домашних условиях. Для этого они откачали большую часть воздуха из обычной стеклянной колбы, оставив в ней разреженную смесь из кислорода, азота и некоторого количества всегда присутствующих в воздухе молекул воды. После этого колбу поместили в обычную кухонную микроволновку. Микроволны расщепили молекулы воды на атомы и ускорили их, после чего те сорвали электроны с молекул азота, запустив цепную реакцию, которая и привела к возникновению плазмы. Плазма светилась за окошком микроволновки приятным синим светом, подтверждая правоту ученых. Самым сложным, как утверждают исследователи, было добиться нужного давления в колбе. Если откачать из неё чуть больше или чуть меньше воздуха, никакой плазмы вы у себя на кухне не приготовите.

3. Группа неравнодушных граждан провинции Батман (Batman) на юго-востоке Турции разместила на сайте change.org петицию к властям с призывом изменить границы провинции так, чтобы они лучше соответствовали её названию. Под петицией за неделю уже подписалось более 20 тысяч человек.

4. Медикам из университета Техаса впервые в мире удалось успешно пересадить выращенные в лаборатории легкие. Правда, пока легкие были пересажены свинье, но если получится пересадить легкие и человеку, это станет огромным прорывом в медицине — сейчас только в США очереди на пересадку донорских легких ждут 1400 человек.

5. В Австралии, тоже впервые в мире, победили переносимую москитами лихорадку Денге с помощью других москитов. В городе Таунсвиль, который раньше был центром эпидемий денге, 7000 добровольцев вырастили в пробирке и выпустили на волю 4 миллиона самцов москитов, зараженных бактерией под названием волбахия. Спариваясь с самками, которые и являются разносчиками болезней (самцы комара не кусаются), самцы передают им бактерию, которая не позволяет самкам размножаться и блокирует передачу ими вируса человеку. Зараженных москитов выпустили в Таунсвиле 4 года назад, и с тех пор там не было отмечено ни единого случая лихорадки. Теперь ученые собираются повторить этот эксперимент в Индонезии.

6. National Geographic извинился за своё самое знаменитое видео, которое увидели более 2.5 миллиардов человек сначала в Instagram, а потом на других платформах и на телевидении. Точнее, не за само видео, а за подпись к нему. На видео запечатлен едва держащийся от ногах от истощения белый медведь. Подпись гласит «Так выглядит глобальное потепление». Теперь National Geographic вынужден признать, что ввел зрителей в заблуждение и на самом не имеет представления, от чего именно страдает этот конкретный медведь — от глобального потепления или просто от болезни, старости либо еще каких-то причин. Тем не менее, подчеркивает издание, глобальное потепление несёт белым медведям и не только им много опасностей.

7. Ученые из Лаборатории синтетической биологии в Шанхае тем временем с помощью генной инженерии создали дрожжи с одной-единственной хромосомой. Обычно у дрожжей их 26 (у человека 46). Китайские исследователи разделили хромосомы обычных дрожжей на куски, а потом склеили их в одну цепочку. Дрожжи с одной гигантской хромосомой чувствуют себя замечательно и успешно размножаются друг с другом, хотя и не могут скрещиваться с нормальными дрожжами. Зачем китайские ученые создали такого дрожжевого монстра? Because they can!

8. Как это делают в Одессе в Рио. Церемония вручения самой престижной награды в математике, медали Филдса, которую приравнивают по значению к Нобелевской премии, в этом году проходила на международном конгрессе математиков в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. В отличие от Нобелевской премии, медаль Филдса присуждается только раз в четыре года и только математикам, не достигшим 40 лет. В этом году награду присудили четверым математикам одновременно: Кушеру Бикару из Кембриджа, Акшаю Венкатешу из Принстона, Алессио Фигалли из Политехнического университета Цюриха и Петеру Шольцу из Боннского университета. Однако не прошло и получаса, как один из лауреатов, Кушар Бикрам, своей медали лишился — стоило ему отвернуться, как вор стащил его портфель, который вскоре нашли тут же рядом, но уже без медали. Рио уже давно считается одним из самых криминальных мировых мегаполисов, а за последние годы уровень преступности там вырос еще больше. Полиция предполагает, что преступник не думал о коллекционной ценности награды и польстился на то, что она сделана из чистого золота и весит 14 карат. Скорее всего похититель выручит за неё около 4000 тысяч долларов — гораздо меньше её реальной ценности. Кстати, ограбленный лауреат попал в Англию как курдский беженец из Ирана, и когда сразу же после получения статуса беженца он поступил учиться в аспирантуру Университета Ноттингема, он едва говорил по-английски.

9. В Ливане у побережья древнего финикийского города Сидон экологи затопили в море 10 танков. Они надеются, что танки обрастут водорослями и станут основой искусственного рифа, который привлечет сначала множество морской живности, а потом и туристов.

10. В Канаде в этом году приняли закон, полностью легализующий марихуану. Закон вступит в силу через 2,5 месяца, но канадцы уже вовсю готовятся к лигалайзу. Пивоваренная компания Molson Coors (которая в числе прочих напитков выпускает и пиво Miller) в сотрудничестве с одной из фирм, производящих медицинскую марихуану, разработала безалкогольный напиток, содержащий тетрагидроканнабинол — главный психоактивный компонент марихуаны. Пока что компания собирается продавать его только в Канаде, но её генеральный директор надеется, что в будущем, когда марихуану легализуют и в других странах, этот напиток будет продаваться по всему миру. Тем не менее в американских штатах, которые уже легализовали марихуану, его пока продавать не планируют, так как боятся проблем с федеральными правоохранительными органами США.