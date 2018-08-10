В Ставрополе студента арестовали за репост о музее Второй мировой войны

Студента из Ставрополя арестовали на трое суток за репост на свою страницу "ВКонтакте" репортажа о музее Второй мировой войны в Польше. Павла Карачаушева обвинили в размещении свастики в социальной сети. Об этом сообщает блог "Варламов.ру".

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали студента в марте во время лекции в университете, однако об этом стало известно только сейчас. Правоохранители расспрашивали Карачаушева о том, ходит ли он на митинги и поддерживает ли оппозиционера Алексея Навального. По словам студента, после ареста он удалил всю информацию из своих аккаунтов в социальных сетях и больше ничего не публикует.

В 2017 году за репосты и "лайки" в социальных сетях к уголовной ответственности привлекли 461 человека. Во время прямой линии 7 июня Владимир Путин согласился, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда".

За последний месяц в Барнауле было заведено четыре уголовных дела об экстремизме из-за мемов и шуток в социальных сетях на тему религии.