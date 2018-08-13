Мэрия Москвы призвала отказаться от проведения "Марша матерей"

Мэрия Москвы призвала организаторов акции "Марш матерей" отказаться от её проведения. Шествие в поддержку Анны Павликовой и Марии Дубовик, обвиняемых по делу организации "Новое величие", не было согласовано с властям. Об этом сообщает Интерфакс.

В мэрии заявили, что мероприятие необходимо согласовать, чтобы "обеспечить общественную безопасность".

Один из адвокатов Павликовой попросил организаторов "Марша матерей" согласовать мероприятие с властями. По его мнению, нарушение закона со стороны тех, кто поддерживает Павликову, может ей навредить. Слова адвоката опубликовал в Facebook журналист Олег Кашин.

Ранее стало известно, что в Москве, 15 августа, пройдет "Марш матерей" с требованием освободить Павликову, Дубовик и других обвиняемых по делу организации "Новое величие".

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.

Обвиняемые неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.

На прошлой неделе суд продлил арест 18-летней Анны Павликовой до 13 сентября. Адвокаты настаивали на переводе ее под домашний арест из-за проблем со здоровьем.