"Пойдем с игрушками в руках". В Москве пройдет Марш матерей

В Москве в среду, 15 августа, пройдет "Марш матерей" с требованием освободить Анну Павликову, Марию Дубовик и других обвиняемых по делу "Нового величия". Об этом написали в фейсбуке организаторы акции. "Мы выступаем в защиту Ани Павликовой, Маши Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело "Нового величия", сегодня находятся в опасности", – говорится в сообщении.

Участники акции планируют пойти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице. Акция не согласована с московскими властями. Организаторы просят приходить на марш без политических лозунгов. Об этом Радио Свобода рассказала одна из авторов "Марша матерей", литературный критик Анна Наринская:

Мы призываем всех приходить без лозунгов, мы понесем в руках игрушки

– Мы в каждом нашем обращении пишем, что акция не согласована. Теперь под давлением огромного количества людей мы думаем о том, чтобы послать уведомление. Я хожу на различные акции с 2012 года, и большой разницы между согласованностью и несогласованностью не вижу. Мне кажется, все зависит от некоего внутреннего представления властей о том, что нужно делать, и никогда не угадаешь. Мой друг Алексей Медведев недавно пытался согласовать акцию в защиту Сенцова. Он это делал даже через суд. Ему сообщили, что в тот день, когда он хочет это сделать, все площадки в центре Москвы заняты под разнообразные акции. Нас могут послать в Выхино, а зачем нам это? Мы не несем никаких лозунгов, мы призываем всех приходить без лозунгов. Мы несем в руках игрушки, в основном единорогов. Например, мужчины, которые придут к нам на акцию (это придумал Дмитрий Быков), на футболках напишут маркером "Я же мать" или просто "Мать" в том смысле, что нам важно, чтобы эта акция квалифицировалась как материнская.

Поскольку я организатор этой акции, я несу ответственность за людей. Сейчас я взволнована. Я думаю, что все эти ночи я не буду спать. Я в очень двойственном положении: с одной стороны, я очень хочу, чтобы люди пришли. С другой стороны, я еще раз им напоминаю: акция не согласована, не несите никаких лозунгов. Мы надеемся, что нашему государству хватит трезвости, чтобы не навредить группе женщин и мужчин с игрушками в руках. Я как организатор и мои подруги Татьяна Лазарева, Варвара Горностаева и другие, которые все это придумали, готовы нести административную ответственность, если окажется, что это будет нужно. Хотя я в первый раз слышу, чтобы в Москве было запрещено идти с игрушкой в руках, – рассказала Анна Наринская, литературный критик, мама 23-летней дочери и 17-летнего сына.

Среди организаторов "Марша матерей" – журналист Татьяна Малкина, издатель Варвара Горностаева, журналисты Мария Шубина, Ольга Гринкруг, Анна Качуровская, и актриса и телеведущая Татьяна Лазарева. Вот что она думает о деле "Нового величия" и о своем участии в акции 15 августа:

Мы их рожали для того, чтобы они жили в этом мире, а не сидели по тюрьмам

– Это не согласованная акция, это такой свободный формат, ни в коем случае не политический. Просто такая акция сочувствия нашим детям. Я не знаю, сколько людей нас поддержат. Я считаю себя не вправе звать кого-то на несогласованную акцию. Я очень осторожно к этому отношусь. Я не призываю ни в коем случае, просто иду сама. Тут каждый должен для себя сам решать. Почему я не равнодушна к этой истории? Потому что она не единичная, во-первых. Таких историй уже очень много. Я за этим слежу, и меня это, безусловно, беспокоит, возмущает, унижает как мать детей. Это просто такой образ по поводу любого человека, который находится где-то в СИЗО или под следствием. По поводу любого человека можно как-то выступать. Но это вот явилось таким поводом. Я не знаю, для чего нужно это дело. Мне даже предположить нечего. Наверное, чтобы напугать. Но я не понимаю, честно! Я в недоумении!

Я просто хочу передать всем нашим детям мысль о том, что есть люди, которые рядом с ними. Есть взрослые, которые не предадут, есть взрослые, на которых можно опереться. Мы рядом. Мы их не обманем. Мы их рожали, для того чтобы они жили в этом мире, а не сидели в нем по тюрьмам. Мы хотим показать, что не все заткнулись. Даже неважно, что мы донесем, важно, что люди, когда видят, что никто не сопротивляется, совсем перестают сопротивляться. Если даже выйдет 10 человек – это лучше, чем не выйдет никто, – уверена актриса и телеведущая Татьяна Лазарева.

На прошлой неделе суд продлил арест 18-летней Анны Павликовой до 13 сентября. Адвокаты настаивали на переводе ее под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Мама девушки Юлия Павликова рассказала, как чувствует себя Анна после суда и почему сейчас важна общественная кампания в ее поддержку:

Вся машина была в крови. Впечатления не из приятных

– К сожалению, чуда не произошло. Это просто ужасно. На следующий день я была у нее на свидании. Когда ее привезли в суд, у нее была температура 39 – она простужена, у нее кашель. Сначала даже не хотели везти, но потом все-таки врач выписала справку, что можно везти. Перевозили в таких условиях, я бы сказала, совершенно ужасных! В машине ехал мужчина тоже в Дорогомиловский суд. У него туберкулез, а он был просто в повязке. Второй мужчина был после операции. Она говорит, что у него и рука, и нога сломаны. Он всю дорогу харкал кровью. Вся машина была в крови. Впечатления не из приятных. Конечно, ей этот суд очень тяжело дался, во-первых, по состоянию здоровья. Она сидела просто никакая. Она говорит, что периодами даже не понимала, что происходит, как в забытье уходила и возвращалась. С такой температурой, честно говоря, я ее прекрасно понимаю, – говорит Юлия Павликова.

По ее словам, чем больше людей придет на "Марш матерей" в поддержку юных фигурантов дела "Нового величия", тем больше россиян поймут, что обвинение по экстремистским статьям может получить любой молодой и немолодой человек, который пользуется интернетом в России:

Мы поддерживаем своих детей, которых сажают за лайки и репосты

– Я считаю, что это важная акция. Я на нее обязательно пойду. Я думаю, что в этом нет ничего такого оппозиционного, – считает Юлия Павликова. – Это просто марш матерей. Мы поддерживаем своих детей, потому что столько детей сажают за всякие лайки и репосты. Это уже не смешно совсем. Я пойду и другим советую. Потому что сегодня мы, завтра вы, послезавтра еще кого-то… Я так понимаю, что сейчас никто из детей от этого не застрахован... Мы не знаем, где они могут поставить то же сердечко в том же "ВКонтакте" над какой-то картинкой. Они еще дети. Они еще своим умом не понимают некоторые вещи. Если мы, уже наученные опытом, стараемся быть осторожными, видим где-то скрытый смысл тех же картинок, дети, к сожалению, этого не видят. Им понравилось – всё! Они поставили лайк, сделали репост. Они это все уже умеют чуть ли не с пеленок делать. Если разобраться, то можно к каждому зайти на страницу, найти какой-нибудь репост с 2012 года и обвинить его в чем угодно, – полагает Юлия Павликова.

По делу ранее неизвестного движения "Новое величие" в середине марта в Москве были арестованы 10 человек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела. Обвиняемые, в свою очередь, неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.