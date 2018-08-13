ФСИН: "Анна Павликова не нуждается в специализированном лечении"

Обвиняемая по делу "организации Новое величие" Анна Павликова не нуждается в специализированном лечении, заявили в Федеральной службе исполнения наказаний в ответ на запрос Совета по правам человека при президенте России.

Во ФСИН отметили, что медицинское обеспечение Павликовой организовано в соответствии с требованиями российского законодательства в сфере охраны здоровья. "В лечении в условиях специализированного лечебного учреждения она не нуждается, говорится в письме ФСИН", заявили агентству "Интерфакс" в Совете по правам человека.

Дорогомиловский суд Москвы 16 мая заключил под стражу десятерых "активистов" "Нового величия", среди которых Анна Павликова и Мария Дубовик. Их обвиняют в организация экстремистского сообщества. По данным некоторых СМИ, обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. 9 августа суд продлил Павликовой содержание под стражей до 12 сентября.

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов сообщил "Интерфаксу", что считает неоправданным содержание девушек под стражей, так как оно не обосновано ни с точки зрения предъявленных обвинений, ни с точки зрения их возраста и состояния здоровья. Федотов считает, что при избрании меры пресечения в данном случае вполне можно было бы ограничиться домашним арестом, отмечает "Интерфакс".