Курс Путина: от войн к раскулачиванию?

Август великого перелома? Утром 10 августа Премьер Дмитрий Медведев объявил о том, что США ведут экономическую войну простив России и пообещал ответные меры. Курс рубля продолжил падение из-за перспективы новых санкций США. Стоимость доллара впервые за 2 года была выше 67 рублей. Опять подешевели акции "Сбербанка", ВТБ, "Аэрофлота". В прессу попала информация о том, что Кремль обсуждает возможность обложить дополнительным налогом металлургические и химические компании - на 500 миллиардов рублей.

Экономическая войну властей России с Россией обсудят экономисты, профессор Константин Сонин и старший эксперт Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 10 августа в 19:05