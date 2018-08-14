В Новокузнецке прекращено дело против школьника за акцию 5 мая

В Новокузнецке прекратили дело школьника Льва Гяммера, задержанного на акции протеста "Он нам не царь" 5 мая этого года. Подростка пытались привлечь к административной ответственности в качестве организатора несогласованного с властями мероприятия. Как сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалии" его защитник, руководитель юридической службы "Апология протеста" Алексей Глухов, комиссия по делам несовершеннолетних, которая должна была рассматривать дело Гяммера, отправила его в суд.



"Члены комиссии полагали, что по делу может быть назначено наказание в виде обязательных работ. Однако районный суд Новокузнецка вернул материалы в комиссию, указав, что обязательные работы могут назначаться только, если есть вред здоровью или имуществу", – заявил Глухов.



Он также отметил, что дела других задержанных действительно рассматривал суд. В итоге комиссия по делам несовершеннолетних большинством голосов проголосовала за прекращение дела за отсутствием состава административного правонарушения. При этом юрист отметил, что полиция может оспорить это решение.

5 мая во многих городах России состоялись акции протеста "Он нам не царь" против четвертого президентского срока Владимира Путина. В 27 городах России были задержаны 1597 человек. Часть из них отпустили. Некоторые арестованы, другим предстоят суды.



В Новокузнецке после митинга в отделении полиции оказались более 20 человек. Задержания начались после того, как сторонники Навального объявили о решении двигаться к администрации города. Акция не была согласована.