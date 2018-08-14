Россияне установили рекорд по заявкам на кредиты

За первые семь месяцев текущего года граждане России оформили рекордное количество заявок на получение кредитов в микрофинансовых организациях, сообщается в исследовании финансового агрегатора "Юником24".

Общее количество таких заявок – около 91,5 миллионов. Для сравнения: за этот же период 2017-го года россияне обращались за микрокредитами 75 миллионов раз, 2016-го года – 57, 8 миллионов раз, а 2015-го – 38 миллионов.

Из поданных заявок в этом году лишь 19% приходится на повторных заемщиков, в то время как 81% – на первичных клиентов. При этом только каждая седьмая заявка была одобрена.

Эксперты также зафиксировали рекордное количество россиян, которые имеют по пять и более кредитов: в первом полугодии 2018 года этот показатель вырос сразу на 5,6%.

Аналитики "Юником24" прогнозируют, что к концу года граждане России оформят порядка 155-160 миллионов заявок на кредиты, при этом реально выдано будет лишь 25-27 миллионов займов.

Ранее ВЦИОМ опубликовал исследование, по которому более половины молодых россиян в возрасте до 34 лет нуждаются в экспресс-займах до зарплаты.

В свою очередь, Министерство экономического развития России сообщило, что во втором квартале 2018 года общая задолженность россиян по кредитам выросла до 15,9% – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.