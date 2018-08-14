Опубликован законопроект об ужесточении санкций против России

На сайте Конгресса США во вторник опубликован проект закона об ужесточении санкций против России, внесенный ранее группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сенатором Линдси Грэмом.

Документ, озаглавленный "Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля", был разработан вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. Он содержит как политические заявления, так и перечень конкретных мер, которые законодатели предлагают принять в ответ на действия России.

В законопроекте говорится, что Соединенные Штаты не признают аннексии Россией Крыма - по образцу Декларации 1940 года о непризнании аннексии Советским Союзом стран Балтии. Также документ запрещает администрации США предпринимать шаги, направленные на выход страны из НАТО.

В отдельных главах законопроекта на Россию возлагается ответственность за применение химического оружия (речь идет об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери), за кибератаки и за вмешательство в выборы президента США в 2016 году, а также высказывается мнение, что Россия могла совершить в Сирии военные преступления.

Законопроект предусматривает, что спустя не более 180 дней после его принятия президент США должен ввести санкции против "политков, олигархов и иных лиц, которые осуществляют нелегальную и коррупционную деятельность в интересах президента Российской Федерации Владимира Путина". Санкции должны быть введены и в отношении членов семей этих лиц и организаций, связанных с Путиным.

Законопроект также предусматривает запрет на инвестиции свыше 250 миллионов долларов в энергетические проекты вне территории России, в которых участвуют связанные с государством российские компании. Запрещены и инвестиции в добычу нефти в России. Документ предусматривает также серьезные ограничения на трансакции, связанные с российским суверенным долгом. Инвесторам будет запрещено покупать российские гособлигации со сроком обращения более 14 дней. Законопроект предусматривает фактический запрет на работу в США крупнейших российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк и Газпромбанк.

Отдельная статья законопреокта предусматривает, что национальная разведка США в течение 180 дней должна предоставить Конгрессу подробный отсчет о личном состоянии и активах Владимира Путина и членов его семьи.

В течение 90 дней после принятия законопроекта госсекретарь должен сообщить Конгрессу, соответствует ли Россия критериям "государства-спонсора терроризма".

Когда будет рассмотрен законопроект - пока неясно. Предыдущий законопроект о санкциях в отношении России был принят в прошлом году подавляющим большинством голосов в обеих палатах Конгресса.