Состояние предкритическое. Режиссера Олега Сенцова навестили в колонии

Правозащитник Зоя Светова посетила 14 августа колонию в городе Лабытнанги, в которой находится украинский режиссер Олег Сенцов. Федеральная служба исполнения наказаний одобрила визит Световой по просьбе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Зоя Светова разговаривала с Сенцовым два часа в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников. Украинский режиссер сообщил правозащитнику, что похудел на 17 килограммов, в основном лежит, быстро устает, периодически жалуется на боли в сердце. Свое состояние он оценил как предкритическое. "Лечащий врач прогнозов не делал, но сказал, что хорошо бы уже прекратить голодовку. Могут отказать внутренние органы", – цитирует Светову "МБХ медиа". В случае еще одного, уже четвертого кризиса состояния Сенцова его вывезут в реанимацию в гражданскую клинику.

"Мы говорили обо всем, это была беседа, а не интервью, – сообщила Радио Свобода Зоя Светова, отметив, что посещала Сенцова как правозащитник, а не журналист. – Он больше слушал, чем говорил. Очень обрадовался посещению. Выглядит так же, как на последней его фотографии, только там он не улыбался, а когда мы увиделись, был с улыбкой. Он верит в свою благородную цель, сделал все, что мог, и теперь рассчитывает на политическое решение. Он не видит для себя другого выхода, как продолжать голодовку".

На прошлой неделе сестра Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что получила от брата письмо, в котором тот сообщил ей, что "почти не встает" и "конец близок". Она назвала состояние Сенцова "катастрофическим". Адвокат Дмитрий Динзе, посетивший режиссера 7 августа, также подтвердил, что его подзащитный плохо себя чувствует, практически не встает, у него анемия и проблемы с сердцем. Во ФСИН в свою очередь утверждают, что угрозы жизни заключенного нет.

На видеозаписи, опубликованной сегодня журналистом Викторией Ивлевой, активной участницей кампании в поддержку Сенцова, Зоя Светова сразу после выхода из колонии в Лабытнанги заявила, что режиссер "выглядит плохо". Сама Ивлева написала, что Сенцов "в ясном сознании" и "от своих требований отказываться не собирается".

В беседе с Радио Свобода Виктория Ивлева, пересказывая слова Зои Световой, сообщила о состоянии Олега Сенцова:

Мы прекрасно понимаем, что все хорошо быть совсем не может, потому что мы понимаем, что он продолжает голодовку

– Самое главное, Зоя сказала, что, во-первых, Олег в колонии, он жив, у него ясное сознание, он говорит нормально, зрение у него не падает, руки у него не трясутся, ходит он сам. Отказываться от своих требований не собирается. Как я поняла, он очень доволен врачами, которые за ним там следят, и лекарствами, которые ему дают. Да и вообще можно было бы сказать, что все у него хорошо, хотя мы прекрасно понимаем, что все хорошо быть совсем не может, потому что мы понимаем, что он продолжает голодовку, и сегодня уже 93-й день. И после Зои Световой заходил туда еще адвокат, которого наняли мы, чтобы выяснить, согласен ли Олег повидать епископа Григория, и Олег, не подписывая никаких документов, сказал, что он видеть никого не хочет. Поэтому, честно говоря, стопроцентной уверенности в Олеговом отказе у нас нет, мы никакого подписанного Олегом отказа не видели.

– На ваш взгляд, как удалось получить согласие ФСИН на посещение Олега Сенцова?

– Об этом лучше спрашивать Зою, но, наверное, потому, что Зоя много лет была членом ОНК и ФСИН знает ее имя, наверное, ФСИНу надоели эти бесконечные разговоры о том, как к Олегу никого не пускают, и они решили найти человека, который всех устроит и который может к Олегу пройти. Я очень рада, что кто-то у Олега побывал, мы Зое доверяем и верим, что она была у Олега и Олег жив, это самое главное. Все остальное уже игры, мелкие и незначительные.

– Какие у вас планы по поводу общественной кампании в поддержку Олега Сенцова? Акции не согласовывают, проходят только одиночные пикеты. Почему это происходит и что вы будете делать дальше?

Пока Олег не на свободе, мы не можем прекращать наши жалкие попытки борьбы за его свободу

– Будем продолжать общественную кампанию в той форме, в которой мы ее можем продолжать. Олег от своих требований не отказывается, и мы будем всячески его поддерживать. Он должен быть свободен, без разговоров! Посмотрим, все, что получится, – все будем продолжать. Ничего не изменилось. Мы привлекли к Олегу в последние дни гораздо больше международного внимания, может быть, уже максимум международного внимания, но пока Олег не на свободе, мы не можем прекращать наши жалкие попытки борьбы за его свободу и практически его жизнь, за его здоровье, – сказала Виктория Ивлева.

Накануне более ста деятелей мировой культуры выступили в поддержку Олега Сенцова. Они призвали официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться его скорейшего освобождения. Подписи под обращением, опубликованным французским изданием Le Monde, поставили, в частности, классик мирового кинематографа французский режиссер Жан-Люк Годар, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" британский режиссер Кен Лоуч, обладатель премии "Оскар" канадский режиссер Дэвид Кроненберг и министр культуры Франции Франсуаз Ниссен. В обращении приговор Сенцову назван "посягательством на свободу мысли и творчества" и "нарушением международного права и основных норм правосудия". Украинского режиссера его зарубежные коллеги сравнили с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими "диссидентами при коммунистическом режиме".

14 мая украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения 64 украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Собственного освобождения Сенцов не требует. К акции #SaveOlegSentsov с тех пор подключились российские и зарубежные деятели культуры, писатели, актеры.

В заключении Олег Сенцов находится уже четыре года. В начале мая 2014 года его арестовали в Крыму. Сенцова и еще нескольких задержанных активистов обвинили в организации терактов на полуострове. Следствие считало, что они причастны к подготовке нескольких взрывов и к поджогу офиса "Единой России" в Симферополе. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинского режиссера к 20 годам колонии строгого режима. Он вину не признал. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками. Правозащитный центр "Мемориал" включил Олега Сенцова в список политических заключенных.