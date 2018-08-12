"У Сенцова большой запас прочности". Мустафа Джемилев о голодовке

В ночь на воскресенье появились сообщения, что украинский режиссер Олег Сенцов покинул колонию в Лабытнанги, журналистка Виктория Ивлева написала в своем фейсбуке, что спецрейс с Сенцовым вылетел из Салехарда. Утром 12 августа это сообщение официально опровергла российская ФСИН: режиссер остается в колонии. "Начинаю подозревать, что над нами, возможно, посмеялись", – написала Ивлева на своей странице. Между тем состояние здоровья Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме уже 91 день, ухудшается, об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе. У Сенцова "все не просто плохо, все катастрофически плохо", подтверждает его сестра Наталья Каплан. Тем не менее политзаключенный не намерен прекращать голодовку, которая приближается к 90 дням. Издание "Крым.Реалии" спросило, что ощущает человек после столь длительного отказа от еды и что помогает держаться в условиях информационной изоляции, у советского диссидента, лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, который в 70-е годы голодал в тюрьме рекордный срок – почти год.

Почти сорок лет назад, протестуя против своего преследования советскими властями, Мустафа Джемилев, крымчанин, как и Олег Сенцов, голодал 303 дня в одиночной камере омской тюрьмы за тысячи километров от дома. Из-за полной изоляции Джемилева от внешнего мира даже его родные в определенный момент сочли, что он умер. Как вспоминает лидер крымских татар, его даже отпевали в турецких мечетях. А активисты в Нью-Йорке зимой 1976 года у здания ООН требовали привлечь к ответственности людей, "которые убили в советской тюрьме крымско-татарского диссидента Мустафу Джемилева". Министерства иностранных дел различных стран тогда отправляли запросы властям СССР, чтобы узнать о судьбе Джемилева, но получали лишь отписки. О том, что политзаключенный жив, узнала его мать, спустя четыре месяца получив приглашение на очередное заседание суда по его делу об антисоветской деятельности.

Прекратил голодовку Мустафа Джемилев после призыва матери и авторитетного советского правозащитника и диссидента Андрея Сахарова. К тому времени суд приговорил крымско-татарского активиста к 2,5 годам лишения свободы.

В 2012 году имя лидера крымских татар оказалось во главе рейтинга людей, выдержавших наиболее длительные и известные голодовки протеста в истории человечества, который был составлен российским изданием "Газета.ru". Издание отмечает, что после полного отказа от пищи человек может прожить до 45 дней. После этого функции организма начинают отказывать одна за другой. В случае с насильственным кормлением через зонд есть шансы прожить месяцы. Мустафа Джемилев смог продержаться 10 месяцев.

"Снились горячие узбекские лепешки с молоком"

Сегодня лидер крымских татар активно следит за ситуацией вокруг Олега Сенцова и поддерживает гражданскую кампанию по его освобождению. Он утверждает, что голодовка Сенцова чрезвычайно сложна и действительно угрожает его жизни.

Сенцова загнали на край света, и никаких известий о нем нет

– В советское время на определенном этапе принимали решение о принудительном кормлении голодающего. Сейчас в России вроде бы спрашивают согласие у голодающих. Хотя это не очень корректно. Если не получают разрешения, ограничиваются только уколами глюкозы, а это опасно, человек недолго может так жить. Мне не совсем понятно, какова ситуация с принудительным кормлением Сенцова. У Балуха (украинский активист, который больше 140 дней голодает в крымском СИЗО. – К.Р) я знаю, что принудительного кормления нет. А вот в случае с Сенцовым его действительно загнали на край света, и никаких известий о нем нет. Хотя в других колониях России, насколько я знаю, практикуются телефонные разговоры, – говорит Мустафа Джемилев.

По его словам, голодовка в тюрьме – это большое психологическое испытание. В интервью украинским СМИ Джемилев ранее рассказывал, что боялся не выдержать голодовку и на этот случай прятал под рукой лезвие, допуская, что может перерезать себе вены.

Лидер крымских татар вспоминает, что на него постоянно оказывала давление администрация колонии, пытаясь заставить прекратить голодовку. Его принудительно кормили через зонд, физически подавляя все попытки сопротивления, а начальник тюрьмы периодически заходил к нему в камеру с репликами: "Когда же ты сдохнешь, гад?", вспоминает Джемилев.

Почему-то снились горячие узбекские лепешки с молоком, как будто ничего вкуснее больше нет

– Через день-два у меня происходило принудительное кормление через зонд, который вводили через роторасширитель. Это поддерживало жизнедеятельность организма. Тем не менее, было постоянное чувство голода, независимо от того, какая форма голодовки. Это самое страшное. Мне все время снилась еда. Почему-то снились горячие узбекские лепешки с молоком, как будто ничего вкуснее больше нет. И самое плохое, что как только начинаешь есть во сне, сразу просыпаешься. То есть во сне тоже "покушать" не получалось, – рассказывает он.

"Они голодают за нас всех"

Бывший политзаключенный говорит, что во время своей голодовки тоже ощущал информационную изоляцию, но получал намеки от администрации тюрьмы о том, что на Западе его протест вызвал большой резонанс. И в итоге тот же начальник тюрьмы, который жаждал смерти Джемилева, сам же его и призвал прекратить голодовку, "чтобы заткнуть голоса врагов Советского Союза, которые стали звучать слишком громко".

– Я знал, что о вопросе Крыма и проблеме крымских татар почти ежедневно говорят все западные радиостанции. У них в эфирах все время рассказывали, сколько дней я голодаю и в чем суть моей голодовки. Это была моя главная задача. Объявляя голодовку, я не рассчитывал, что меня освободят, но я каждый день чего-то добивался, и это давало мне силы. У каждого есть определенный запас прочности. У Сенцова, я вижу, очень большой запас, и решительность большая, и мотивы голодовки очень благородные. Конечно, никто не скажет: продолжай голодовку. Они (голодающие политзаключенные. – К.Р) знают, что наносят вред своему здоровью и могут умереть. Но гражданам Украины нужно помнить, что они там голодают в том числе за нас всех, – говорит Мустафа Джемилев.

Вопрос освобождения Олега Сенцова активно инициируют на всех площадках украинские власти, общественность и правозащитники. К этой кампании присоединились многие авторитетные организации и деятели во всем мире.

В начале июля мать Сенцова Людмила обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына. 9 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что это письмо поступило в администрацию Путина.

Украинские власти также обсуждают с российской стороной вариант обмена Олега Сенцова на Алексея Седикова – лейтенанта запаса Вооруженных сил России, взятого в плен украинскими военными в Донбассе и осужденного за террористическую деятельность. Но решения по этому вопросу пока нет.