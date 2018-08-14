СМИ: в думе Югры запретили говорить о пенсионной реформе

Председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков ввел устный запрет для всех сотрудников на обсуждение темы пенсионной реформы. Как сообщил гражданский активист Сергей Глинских изданию Znak.com, именно по этой причине он не смог получить в правовом управлении думы региона информацию о том, как и кто из депутатов голосовал по законопроекту о повышении пенсионного возраста.



Сотрудники подразделения заявили ему, что общаться на эту тему и комментировать ее им нельзя. По их словам, на все вопросы может отвечать лишь вице-спикер окружной думы Александр Сальников. При этом активист уточнил, что его интересует лишь информация о том, как проходило заочное голосование по вопросам пенсионной реформы, подготавливала ли дума отзыв на соответствующие законопроекты и передавала ли его в Госдуму. По закону эти документы должны быть в открытом доступе и опубликованы на официальном сайте.



"Этой информации, в том числе о том, как именно голосовали за законопроект депутаты, на сайте нет и, по всей видимости, уже не появится. Хотя по закону дума обязана публиковать свои решения на официальном сайте. Тем более что речь идет о вопросе, который касается огромного количества людей", – сообщил Глинских.

Ранее дума Ханты-Мансийского автономного округа направила положительный отзыв на законопроект о пенсионной реформе в России.



В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а сразу несколько социологических служб зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина.