"Неприкрытый грабеж". ЦИК разрешил задавать вопросы о пенсионном возрасте

В среду Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста. Теперь инициаторам необходимо будет создать группы проведения референдума еще не менее чем в 42 российских регионах, а затем собрать 2 миллиона подписей избирателей. В одном регионе можно получить не более 50 тысяч подписей.

Митинги против повышения пенсионного возраста проходят по всей России. По данным Левада-центра, против предложенной пенсионной реформы выступают 89 процентов россиян. Оппозиционный политик Алексей Навальный также объявил о новых акциях и предлагает провести их в единый день голосования 9 сентября. Навальный заявил, что собирается сделать тему повышения пенсионного возраста главной на предстоящих выборах.

Закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста в России, в июле прошел первое чтение в Государственной думе. Правительство России предложило поднять возраст выхода на пенсию – до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России.

В среду ЦИК признал соответствующим требованиям закона "О референдуме" вопрос, предложенный инициативной группой кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова. Вопрос сформулирован так: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"

О перспективах проведения референдума о повышении пенсионного возраста Илья Свиридов рассказал Радио Свобода:

Подписи 2 миллионов россиян – вполне преодолимая цифра

– Я положительно оцениваю это решение ЦИК. Это действительно прорыв. Теперь все юридические препоны сняты. Теперь наша задача – консолидировать усилия для того, чтобы референдум состоялся, – полагает Илья Свиридов. – Это техническая задача. Мы сейчас начинаем ее решать, потому что до того момента, пока ЦИК принял решение относительно формулировки вопроса, собирать дальнейшие инициативные группы было, на наш взгляд, преждевременно. Теперь это можно делать. Собственно, мы к этому приступаем. Я думаю, что мы это сделаем в оговоренный законом двухмесячный срок. А что касается сбора подписей 2 миллионов россиян, мне кажется, с учетом однозначной, безусловной реакции общества на эту пенсионную реформу, что это вполне преодолимая цифра, – говорит Илья Свиридов.

Политик уверен, что в случае проведения референдума власть обязательно прислушается к гражданам и отменит непопулярную реформу:

Я считаю, что это неприкрытый грабеж

– Я считаю, что это неприкрытый грабеж. Потому что повышение на 8 лет пенсионного возраста без какого-либо объяснения, без каких-либо внятных трансформаций пенсионной системы как таковой – это просто воровство. Если у нас средняя пенсия 14 тысяч, и 12 месяцев на 8 лет – это получается, что у каждого россиянина украдут минимум 1 миллион 344 тысячи рублей, то есть почти полтора миллиона рублей. Это огромные деньги. Кроме того, есть проблемы с пенсионной системой, с Пенсионным фондом, но решение нужно искать в другой плоскости. У нас, по данным Росстата, 72 миллионов людей трудоспособного возраста. И только 42 из них платят взносы в Пенсионный фонд. Это говорит о том, что 30 миллионов человек получают зарплаты в серых конвертах. Вот их надо выводить из этой серой схемы, из этой серой зоны. И государство должно решать проблемы не путем такого примитивного банального фискального решения, а каким-то более сложным образом, через какие-то более грамотные и, главное, социально приемлемые инструменты, – полагает Илья Свиридов.

Центризбирком также одобрил вопрос Алтайской краевой региональной подгруппой инициативной группы (от партии КПРФ). Вопрос звучит так: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?"

Кроме того, ЦИК признал соответствующим законодательству вопрос третьей инициативной группы из Московской области, который сформулирован следующим образом: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?"

Этот вопрос в ЦИК представили члены Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, в частности его президент Марина Семенова. На заседании она предложила уменьшить пенсионный возраст для многодетных родителей, объяснив все на собственном примере:

Мы не в Европе живем, я вообще не знаю, доживет ли мой бедный муж до пенсии

– Этот вопрос очень волнует многие многодетные семьи. Там есть и бабушки, и дедушки, которых тоже заботит будущее их детей и внуков. Поэтому мне не безразлично, что будет дальше, – говорит Марина Семенова. – Нам с мужем по 40 лет. Лично я выйду на пенсию в льготные 50 лет, потому что я мама, которая воспитывает более пятерых детей. Но мой супруг, например, выйдет на пенсию в 65 лет – и это сильно ударит по нашей семье. Нам сейчас по 40 лет, но здоровье у нас далеко не прекрасное, мы живем не в Европе, где достаточно высокий уровень здравоохранения. Соответственно, я вообще не знаю, доживет ли мой бедный муж до пенсии. А также у меня уже старшие дети. Дочь в этом году защитила диплом, она учитель иностранных языков. Сейчас выходит на работу. Мне бы очень не хотелось, чтобы мой ребенок выходил на пенсию в 63 года вместо 55. Это большая разница, – говорит Марина Семенова.

Теперь инициаторам необходимо будет создать аналогичные подгруппы проведения референдума еще не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору 2 млн подписей избирателей. В одном регионе можно получить не более 50 тысяч подписей.

Та группа, которая первой пройдет все необходимые процедуры и зарегистрируется, получит возможность провести референдум.

Между тем ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев заявил, что слушания в Госдуме по законопроекту о пенсионной реформе, назначенные на 21 августа, можно считать "профессиональной альтернативой референдуму".

Члены партии "Единая Россия" тем временем проводят просветительскую работу среди населения, пытаясь разъяснить людям пользу от повышения пенсионного возраста. Но понимания не находят.

Президент всероссийской конфедерации труда Борис Кравченко полагает, что инициаторам референдума не удастся собрать 2 миллиона подписей избирателей против пенсионной реформы:

Нет никаких перспектив довести этот вопрос до референдума

– Процедура проведения референдума такова, что ее не удалось еще ни разу реализовать ни одной из крупных политических сил. Последний референдум у нас проходил в 1993 году. Это как процедура проведения забастовки – вроде бы право есть, процедура есть, а реально провести производственную акцию по закону невозможно, – полагает Кравченко. – Я считаю, что ни у одной из зарегистрированных сегодня инициативных групп нет никаких перспектив довести этот вопрос до референдума. Я не считаю, что те политические силы, которые избрали этот путь своей основной стратегией, смогут решить с помощью этой процедуры какие-либо вопросы, которые связаны с намерением правительства одномоментно и быстро повысить пенсионный возраст. Я не считаю, что эта стратегия сработает. Она осложняет общегражданскую стратегию, связанную с проведением массовых коллективных действий, митингов, демонстраций, которые должны заставить правительство изменить свои намерения. Здесь я настроен достаточно пессимистично, – говорит Борис Кравченко.

По его мнению, лучшей стратегией убедить власти не повышать пенсионный возраст являются уличные протестные акции, которые сейчас проходят во многих российских городах:

За два месяца прошло более 450 акций в 281 городе России

– Стратегия, связанная с коллективными действиями, дает свои результаты. Мы видим беспрецедентные намерения российских граждан отстаивать свои социальные и пенсионные права. Как вы знаете, после внесения правительством закона в Госдуму ряд организаций, в том числе Конфедерация труда России, развернули национальную кампанию "Народ против повышения пенсионного возраста". Мы пытались координировать то, что происходит в регионах. За два месяца, по нашим данным, прошло более 450 акций в 281 городе России. География очень впечатляет. В связи с летним сезоном, в связи с чемпионатом мира, на что строился расчет стратегов правительства, которые продвигали этот законопроект, конечно, количество участников акции не может пока впечатлить. Речь идет о 2500–3000 граждан, которые приняли в них участие. Но география, новые точки протеста, массовые митинги в тех городах, в которых акции по другим вопросам не собирали больше 100 человек, а сейчас выходило по 1–2 тысячи, 5 тысяч в Уфе несколько раз, в Волгограде, в Омске. Это все впечатляет, конечно.

Эта первая волна показала, что народ реально недоволен, люди реально готовы к коллективным действиям против реформы. Мы сейчас здесь в нашем штабе не видим спада этой готовности. Мы видим подающиеся в разных городах заявки на митинги и шествия. Безусловно, гражданская мобилизация сейчас направлена не на то, чтобы выпустить пар, а провести реальные изменения этого законопроекта либо отозвать его полностью. Другого пути заставить власть это сделать, кроме как на видимых массовых представительных акциях, нет. Поэтому мы сейчас отложили все наши остальные дела, текущую работу. Наша Конфедерация живет в условиях кампании "Народ против повышения пенсионного возраста". Это наш абсолютный приоритет. Все наши активисты, все наши работники сейчас заняты этим, – рассказывает Борис Кравченко.

Согласно данным Левада-центра, против повышения пенсионного возраста высказывается большинство россиян – 89%. Борис Кравченко объясняет, почему люди так единодушны в этом вопросе:

Это кража пенсионных прав и конкретных денег

– Просто россияне очень хорошо понимают, что это означает. Это кража пенсионных прав и конкретных денег у каждого из тех человек, которые протестуют. У людей воруют их пенсионные права, их спокойные годы на пенсии, которые были им гарантированы, их пенсионные деньги, накопления, на которые они рассчитывали. Все очень просто. Этот закон про повышение пенсионного возраста. Больше в этом законе ничего нет, что бы ни говорили официальные СМИ.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин – 55 лет.