В Москве задержан координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов

В Москве сотрудники полиции задержали координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, сообщила в твиттере его жена. По ее данным, поводом послужил митинг против повышения пенсионного возраста, состоявшийся 28 июля.

Удальцова доставили в ОВД Красносельское.

28 июля в городах России прошли митинги против пенсионной реформы, собравшие тысячи участников. В большинстве случаев акции были организованы местными отделениями КПРФ, но в них также участвовали сторонники оппозиционера Алексея Навального, представители движений "Открытая Россия", "Левый фронт" и партии "Яблоко". Митингующие потребовали отправить в отставку правительство и президента.

В Москве "Левый фронт" был одним из организаторов митинга, на который, по различным подсчетам, пришло более 10 тысяч человек.