Книгу стихов орловского поэта Бывшева проверят на экстремизм

Поэта Александра Бывшева, на которого завели несколько дел из-за его стихов, сегодня вызвали на допрос в отделение Следственного комитета посёлка Кромы, где его ждал следователь из Орла. Об этом Бывшев сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", уточнив, что его книгу собираются проверять на экстремизм.

По словам поэта, в ведомстве ему заявили, что орловское управление ФСБ возбудило в отношении него шестое уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности. Он уточнил, что дело связано со стихотворением "Посвящается расширению НАТО на восток".

По словам поэта, в нем он "резко осудил крайне агрессивную внешнюю политику России с её навязчивой идеей "Третьего Рима", "Русского Мира", "возрождения былого имперского величия" и призвал цивилизованный мир к сдерживанию геополитических амбиций Кремля".

Бывшева также проинформировали, что в ближайшее время "соответствующие службы" начнут исследование вышедшей в США в 2015 году антифашистской книги стихов о Второй Мировой войне "Кровавая память" на наличие в ней экстремизма. Сам автор предполагает, что таким образом книгу хотят внести в список запрещённой литературы и официально запретить на территории России.

В беседе с корреспондентом Радио Свобода Бывшев рассказал, что экспертизу его стихотворения поручили тем же специалистам, которые обнаружили экстремизм в "Русском духе" и "Могучей куче" – стихах из его предыдущего, пятого уголовного дела об экстремизме.

По словам Бывшева, стихотворение, с которым связано его преследование, было опубликовано на его странице "ВКонтакте" и в комментариях на сайте "Орлец". Кроме того, Бывшев уточнил, что заключение по новому стихотворению делала эксперт Светлана Рыжикова, которая писала заключение по его первому уголовному делу ещё в 2014 году.

Сейчас Александр Бывшев отрабатывает часы обязательных работ, к которым его в начале апреля приговорил кромской районный суд за стихотворение "На независимость Украины".