Глава алтайского СК поддержал свидетелей по уголовным делам о мемах

Глава управления Следственного комитета по Алтайскому краю Евгений Долгалев выступил в защиту студенток Академии госслужбы при президенте России, благодаря которым были возбуждены уголовные дела против жителей Барнаула из-за мемов в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Долгалева, на момент возбуждения уголовных дел девушки еще не учились в ВУЗе, а "помимо них в делах было много других свидетелей".

"Их просто жалко в связи с начавшейся вокруг истерией. Сейчас девушкам просто портят жизнь", - заключил он.

Имена студенток Академии госслужбы при президенте России фигурируют сразу в двух уголовных делах, заведенных на жителей Барнаула из-за мемов во "ВКонтакте". Анастасия Битнер и Дарья Исаенко подали заявления в СК на 19-летнего Даниила Маркина (на одной из картинок с его страницы, на которых основано обвинение, изображен персонаж сериала "Игра престолов" Джон Сноу в образе Иисуса на кресте) и 23-летнюю Марию Мотузную - за шуточные картинки о религии. Позже студентки написали еще одно заявление – якобы по факту угроз со стороны Мотузной.

Всего за последний месяц в Алтайском крае заведено четыре уголовных дела за мемы.

В понедельник администрация социальной сети "ВКонтакте" анонсировала изменения в настройках приватности, которые позволят пользователям делать аккаунты доступными только для своих друзей, а также скрывать от посторонних список поделившихся той или иной записью. Как пояснил управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов, компания таким образом борется против необоснованных преследований за публикации в интернете, ситуация с которыми, по его мнению, "ухудшается" с каждым днем.

В этот же день Московский окружной военный суд приговорил одного из пользователей "ВКонтакте" к пяти годам колонии общего режима по статье "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет". А во вторник в Тольятти поместили под арест бывшего руководителя самарской "Общины коренного русского народа" Любовь Кузаеву: ее обвиняют в том, что она размещала экстремистских материалы в сети "ВКонтакте" и подбивала своих сторонников публиковать аналогичные посты.