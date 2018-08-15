Бей своих, чтоб чужие боялись. Лукашенко ругает министров и Россию

Александр Лукашенко в очередной раз "перетряхнул" белорусское правительство и обвинил Россию в "варварском" отношении к Белоруссии. Грозят ли отношениям Москвы и Минска стратегические изменения?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по комплексному развитию Оршанского района распорядился снять двух министров (строительства и промышленности) и потребовал на этой же неделе внести предложения по заменам в руководстве правительства. Насчет причины отставок Лукашенко высказался резко и образно: она заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям президента".

Однако досталось не только конкретным двум министрам. Вице-премьеру Василию Жарко белорусский президент припомнил серию арестов врачей и чиновников, работающих в системе здравоохранения, – эти аресты потрясли страну в последние месяцы. "Почему не пришли ко мне, не сказали? Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели?!

Резкими заявлениями белорусский руководитель отметился и во внешней политике. 10 августа, выступая в Гомеле, Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза. "У нас сейчас тяжелый период – россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", – заявил белорусский лидер и продолжил: "На нас будет очень сильное давление со стороны конкурентов. Мы зажаты с Запада, и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим "старшим братом", который ведет себя в конкуренции недобросовестно".

Мы зажаты с Запада, и мы зажаты, к сожалению, с Востока

Почему Александр Лукашенко последнее время все чаще публично критикует Россию, обвиняя ее в недобросовестном отношении к своим союзническим обязательствам? Является ли это обычной риторикой или это свидетельствует о более глубоких изменениях в белорусско-российских отношениях? На этот вопрос отвечает белорусский политический эксперт, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий:

– Я бы сказал, что сейчас происходит процесс пересмотра со стороны Кремля стратегической сделки, которая была заключена между Минском и Москвой в середине 90-х. Белоруссия отказывалась от стремления вступить в Евросоюз и НАТО, обязалась проводить политику глубокой интеграции с Россией в различных сферах, прежде всего в военно-политической и экономической. За это она получала определенные дивиденды от России, прежде всего беспрепятственный доступ на российский рынок и энергоресурсы по льготным ценам. При этом Белоруссия выполняла функцию защиты России от угроз с западного направления в рамках военных альянсов, которые формировала Москва.

Где-то с 2014 года Россия в одностороннем порядке пересматривает эту сделку, отказываясь, по сути, выполнять взятые на себя обязательства. И начинает проводить политику постоянного давления на Минск с целью подчинить его своим стратегическим приоритетам, прежде всего во внешней политике. У Москвы почему-то появился стратегический страх, что в среднесрочной перспективе Белоруссия может покинуть орбиту влияния России, и нужно предпринимать какие-то меры. С 2015 года мы наблюдаем ряд таких мер: это и требование разместить военную базу на белорусской территории, и требование солидаризации с российской внешней политикой, как в отношении Украины, так и Запада, и попытка влиять на внешнеторговые отношения Белоруссии. Все это говорит о том, что Россия меняет подход к соседней стране, сокращает дотации. Поэтому в последнее время белорусско-российские отношения могут характеризоваться как перманентный конфликт.

– Есть ли у официального Минска шансы как-то противостоять этому давлению, ведь весовые категории двух стран несопоставимы?

В последнее время белорусско-российские отношения – перманентный конфликт

– Минск продолжает настаивать на соблюдении всех договоренностей, ранее заключенных между сторонами. Минск не создает никаких критических угроз и вызовов для России в экономической сфере и сфере безопасности – и требует того же от Москвы. Второй пункт в том, что Белоруссия активно стремится диверсифицировать внешнеполитические и внешнеэкономические связи, нормализуя отношения с Западом и углубляя стратегическое партнерство с Китаем, чтобы сбалансировать давление Кремля. Эта политика приносит определенный успех, с одной стороны. С другой – она подпитывает аргументами ту группу российских политиков и силовиков, которые утверждают, что в среднесрочной перспективе, если Беларусь продолжит улучшать отношения с Западом и Китаем, это приведет к утрате контроля за ней со стороны России и уходу из российской сферы влияния, – считает белорусский политолог Арсений Сивицкий.