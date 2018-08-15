Трамп отозвал у бывшего директора ЦРУ доступ к секретной информации

Дональд Трамп отозвал у бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана разрешение на доступ к секретной информации. Об этом объявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Трамп объяснил свое решение тем, что Бреннан якобы злоупотреблял своим доступом и "сеял хаос" вокруг его администрации. Сандерс отметила, что президент США также намерен отозвать разрешение на доступ к секретной информации еще у нескольких чиновников. В их числе бывший директор ЦРУ Майкл Хэйден, бывший глава ФБР Джеймс Коми, бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс и экс-глава Национальной разведки Джеймс Клэппер.

Джон Бреннан возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 годы. Он неоднократно выступал с критикой в адрес Трампа, комментируя в своем твиттере большинство заявлений президента. В частности, бывший глава ЦРУ заявлял, что Трамп действует по указке Путина, а в своем последнем твитте он написал, что Трамп "не в состоянии соответствовать минимальным стандартам порядочности, вежливости и честности".