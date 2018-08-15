Киев: 11 заключенных россиян попросили Путина об обмене

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что 11 заключенных россиян написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили обменять их на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах..

По словам Денисовой, заявления написали Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Олег Доронин, Денис Сидоров, Евгений Шаталов, Алексей Седиков, Александр Саттаров и Фарух Камалов. Письма будут переданы в Министерство иностранных дел Украины, а оттуда направлены в администрацию президента России.

Ранее Людмила Денисова вместе с российским омбудсменом Татьяной Москальковой согласовали список из 34 граждан, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они собирались посетить до начала августа текущего года. Вскоре после этого обе стороны обвинили друг друга в нежелании и неспособности выполнять договоренности.

В России, по данным правозащитников, отбывают наказания более 60 украинских политзаключенных. Один из них – режиссер Олег Сенцов. Его осудили по обвинению в терроризме.14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.