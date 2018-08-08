Денисова: готова обсуждать любые условия обмена Олега Сенцова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о готовности обсуждать с российской стороной "на любых условиях" обмен Олега Сенцова. Украинский режиссер, осужденный в России по обвинению в терроризме, держит голодовку 87 дней и находится в тяжелом состоянии. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

Украинский ​омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову. По словам Денисовой, Сенцову нужна немедленная медицинская помощь.

Ранее сестра украинского режиссера сообщила, что состояние ее брата "катастрофическое". Сенцов передал ей письмо, в котором написал, что "почти не встает" и что "конец близок". При этом он отказывается от перевода в городскую больницу, так как там "над ним издеваются еще больше, чем в тюремной".

14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца.

Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.