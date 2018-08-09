Украинский омбудсмен опубликовала фото голодающего Олега Сенцова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фото режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской колонии 88-ой день. Фотографии опубликованы на странице Денисовой в Facebook.

​Информацию о состоянии здоровья Сенцова украинской стороне передала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Режиссер якобы активен, ходит смотреть телевизор, читает книги и что-то пишет время от времени.

Ранее сестра Сенцова сообщила, что состояние ее брата "катастрофическое". Режиссер передал ей письмо, в котором написал, что "почти не встает" и что "конец близок". При этом он отказывается от перевода в городскую больницу, так как там "над ним издеваются еще больше, чем в тюремной". Украинский омбудсмен заявила о готовности обсуждать с российской стороной "на любых условиях" обмен Олега Сенцова.

14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца.

Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.