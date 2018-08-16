Правительство оценит идею изъятия сверхдоходов к 17 августа

Четыре российских министерства обязали подготовить к 17 августа общую позицию с расчетами по изъятию сверхдоходов у химических и металлургических компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на троих собеседников в отрасли.

По их информации, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго должны представить министерству финансов свои обоснования, исходя из которых, последнее сформирует "общее видение вопроса". При этом ТАСС отмечает, что пока не понятно, идет ли речь об изъятии дополнительных доходов компаний через налоги, или будут предложены и другие механизмы.

9 августа помощник президента России Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять более 500 миллиардов рублей доходов у 14 химических и металлургических компаний для выполнения "майского указа". Путин, по словам его пресс-секретаря, согласился на изучение инициативы правительством.

После того, как СМИ сообщили о предложении Белоусова, акции попавших в список компаний упали в цене, а от совместных проектов с несколькими из них отказались потенциальные инвесторы. По данным агентства Bloomberg, за один день российские миллиардеры потеряли более трех миллиардов долларов.