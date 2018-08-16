Жителя Таджикистана приговорили к пяти годам тюрьмы за пост в "Одноклассниках"

Жителя Таджикистана приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы за пост в российской социальной сети "Одноклассники". Об этом сообщает таджикская служба Радио Свобода (Радио Озоди).

30-летний Умар Муродов опубликовал в соцсети видео с призывами к насильственному свержению государственного строя в Таджикистане. Утверждается, что в комментариях к посту он оскорблял президента республики Эмомали Рахмона. С 2016 года это считается уголовным преступлением в республике, отмечает издание.

На момент публикации записи Муродов работал в России. По словам его родственников, в марте Муродова задержали российские правоохранительные органы по просьбе властей Таджикистана, однако позднее он был отпущен.

В мае в беседе с Радио Свобода Муродов рассказывал, что вернется в Таджикистан, так как не считает себя виновным. По его словам, местные власти обещали, что не будут его арестовывать.

Власти Таджикистана неоднократно обвиняли социальные сети Facebook и "Одноклассники" в распространении экстремистских идей, отмечает Радио Свобода. В прошлом году правоохранительные органы республики получили право запрашивать информацию о том, какие сайты посещают граждане страны.

В среду, 15 августа владелец "Одноклассников" — Mail.ru Group — обратилась в российскую Госдуму, Верховный и Конституционный суды и министерство юстиции с предложением амнистировать осужденных за репосты и лайки в социальных сетях. Предложить поправки к законам, отменяющие наказание за лайки и репосты пообещал глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

В России в 2017 году за репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности привлекли 461 человека.