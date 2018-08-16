Купол кубинского Капитолия позолотят за российские деньги

Купол здания кубинского Национального Капитолия в Гаване отреставрируют за 642 с половиной миллиона рублей, выделенные из федерального бюджета России. Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

В качестве заказчика указано Управление делами президента России. Компания-исполнитель в документе не названа.

Перечень работ включает в себя восстановление золотого покрытия купола и возведение нежилых помещений. Их завершение намечено на ноябрь 2019 году и вероятно будет приурочено к 500-летию основания Гаваны.