КПРФ снова отказали в проведении референдума по пенсионной реформе

Московская городская избирательная комиссия отказала инициативной подгруппе КПРФ в регистрации для проведения референдума по вопросу пенсионной реформы.

Член избирательной комиссии Рина Кузнецова сообщила, что "основанием для отказа стало то, что Мосгоризбирком 9 августа зарегистрировал другую инициативную подгруппу по проведению всероссийского референдума с аналогичным вопросом".

Речь идет об инициативной подгруппе кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова. Она предлагает вынести на всенародное обсуждение вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"

По закону в одном регионе не могут быть зарегистрированы две инициативные подгруппы по проведению референдума со схожими по смыслу вопросами.

Мосгоризбирком отказывает КПРФ уже второй раз. Причиной первого отказа стало решение Центризбиркома, признавшего прежнюю формулировку вопроса, который коммунисты пытались вынести на референдум, не соответствующей законодательству.

Позже КПРФ формулировку изменил, ЦИК ее одобрил, но вместе с тем одобрил еще пять формулировок от других инициативных групп – в частности, от группы Ильи Свиридова. При этом инициировать проведение референдума может только одна группа, при условии что она создаст и зарегистрирует инициативные подгруппы не менее чем в 43 регионах России, а затем соберет не менее двух миллионов подписей в поддержку проведения референдума.

Законопроект о пенсионной реформе был внесен правительством 16 июня. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В июле он прошел первое чтение в нижней палате парламента. Срок внесения поправок для второго чтения был продлен с 18 августа до 24 сентября.

На сегодняшний день петицию против повышения пенсионного возраста подписали 2 миллиона 945 тысяч человек.