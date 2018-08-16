Активиста из Волоколамска заподозрили в сокрытии второго гражданства

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров акций против мусорного полигона в Волоколамске Артёма Любимова. Его подозревают в получении гражданства США. Об этом сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на Любимова. По версии следствия, активист вовремя не уведомил МВД о получении второго гражданства.

В разговоре с РБК Любимов отметил, что в среду, 15 августа, сотрудники ФСБ провели у него дома обыск. По словам активиста, у него никогда не было второго гражданства. Он также сообщил, что впервые побывал в США в 2005 году и ездил туда по визе. "О том, что, по мнению посольства США, я являюсь гражданином этой страны, я узнал только вчера", - сказал Любимов газете "Ведомости". Активист считает, что причиной для возбуждения уголовного дела стала его общественная деятельность.

Массовые акции с требованием закрыть мусорный полигон "Ядрово" проходят в Волоколамске с начала года. Ситуация обострилась после того, как в марте десятки детей обратились в больницы с жалобами на отравление свалочным газом. Жители города требовали ввести режим чрезвычайной ситуации. Власти пообещали, однако в МЧС заявили, что для этого нет предпосылок.

