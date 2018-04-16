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Арест организатора акций против свалки "Ядрово" признали незаконным

На акции протеста против мусорного полигона "Ядрово"

Московский областной суд отменил постановление об аресте Артема Любимова, одного из организаторов акций протеста против мусорного полигона "Ядрово" в подмосковном Волоколамске. Как сообщил адвокат Денис Кунаев, производство по административному делу в отношении Любимова прекращено в связи с недоказанностью его вины.

Любимова задержали 31 марта, когда он ехал из Волоколамска в Москву. Его машину остановили сотрудники дорожной полиции и уголовного розыска. 2 апреля Любимова арестовали по обвинению в неповиновении представителю власти. В протоколе о правонарушении было указано, что активист во время задержания якобы "размахивал руками, отказывался предоставить документы и проехать в отдел".

Несмотря на решение Мособлсуда об отмене ареста, Любимов уже полностью отбыл административное наказание и 15 апреля вышел на свободу. При этом, пока активист находился под стражей, у него дома, по словам адвоката, провели обыск.

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