Арест организатора акций против свалки "Ядрово" признали незаконным

Московский областной суд отменил постановление об аресте Артема Любимова, одного из организаторов акций протеста против мусорного полигона "Ядрово" в подмосковном Волоколамске. Как сообщил адвокат Денис Кунаев, производство по административному делу в отношении Любимова прекращено в связи с недоказанностью его вины.

Любимова задержали 31 марта, когда он ехал из Волоколамска в Москву. Его машину остановили сотрудники дорожной полиции и уголовного розыска. 2 апреля Любимова арестовали по обвинению в неповиновении представителю власти. В протоколе о правонарушении было указано, что активист во время задержания якобы "размахивал руками, отказывался предоставить документы и проехать в отдел".

Несмотря на решение Мособлсуда об отмене ареста, Любимов уже полностью отбыл административное наказание и 15 апреля вышел на свободу. При этом, пока активист находился под стражей, у него дома, по словам адвоката, провели обыск.