Правительство России против изъятия сверхприбыли у бизнеса

Правительство считает нецелесообразным предложение изымать сверхприбыль у крупных российских компаний на реализацию майских указов Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Минфина Андрей Лавров.

"Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", - заявил он.

Ранее экономический советник президента России Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний страны, изъяв у них, таким образом, более 500 миллиардов рублей на реализацию майских указов Путина.

Несмотря на одобрение этой идеи президентом, ее не поддержали Минпромторг, Минэкономики и Минприроды.

В это же время акции 14-ти российских компаний, которые, по мнению Белоусова, могли бы платить в бюджет больше, упали в цене, а от совместных проектов с несколькими из них отказались потенциальные инвесторы.