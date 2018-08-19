Театр.doc: Михаил Угаров. Эфир в 18.05

Михаил Угаров и Елена Гремина: политический театр или театр гражданской нормы? Угаров и младшее поколение. Власть и Театр.doc.

Как формировался язык драматурга и режиссера от современной интерпретации классики к театру документального типа?

Угаров и классика. Отношения авангардиста Михаила Угарова с Толстым и Чеховым. Почему Угаров призывал отказаться от постановок Чехова?

Спектакли “Час 18”, “Облом-off”, “24+”. “Человек из Подольска”. Фильм “Братья Ч”. Журнал "Театр" памяти Михаила Угарова.

В Черном зале Театра.doc Алексей Киселев, театральный критик; Варвара Фаэр, режиссер, актриса Театра.док; Ильмира Болотян, критик, исследователь современного театра, автор “антисловаря Угарова”. В записи Марина Давыдова, главный редактор журнала “Театр”; Михаил Дурненков, драматург, сценарист; Александр Вартанов, режиссер, сценарист, продюсер.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05.

Ведет программу Елена Фанайлова.