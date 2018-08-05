Театр.док. Елена Гремина. Эфир в 18.05

Первая часть проекта, посвященного памяти режиссеров Елены Греминой и Михаила Угарова, основателей театра.док.

Гремина и Угаров: гражданская смелость или представление о человеческой норма? Является ли Театр.док политическим театром? Дом для актеров и друзей, раздражитель для власти. Дело Магницкого как начало политической ангажированности театр.док. Женский голос драматурга и режиссера Елены Греминой.

Фрагменты спектаклей по пьесам Елены Греминой и в ее постановке: “Час 18”, “Болотное дело”, “Двое в твоем доме”, “Война близко”, “150 причин не защищать Родину”, “Новая Антигона”.

Режиссеры театра.док Анастасия Патлай и Зарема Заудинова, театральный критик Антон Хитров.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова