США и Пакистан обсудили возможность мира в Афганистане

Заместитель помощника госсекретаря США Элис Уэллс встретилась с командующим пакистанской армии генералом Камаром Джаведом Баджой, чтобы обсудить, как обеспечить мир в Афганистане после недавнего прекращения огня между талибами и Кабулом. Как сообщают в среду официальные источники, визит Уэллс, который состоялся во вторник, имел место после того, как Афганистан активизировал усилия по мирному урегулированию, и спустя несколько недель после того, как американская беспилотная ракета убила лидера пакистанских талибов муллу Фазлуллу в Афганистане

Пакистан сыграл важную роль в обеспечении первого перемирия в войне в Афганистане, продолжающейся уже 17 лет, когда Кабул и повстанцы раздельно, но мирно отмечали мусульманский праздник Ид аль-Фитр, который следует за святым месяцем Рамадан. Однако впоследствии насилие возобновилось. Баджа недавно посетил Кабул, где встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, чтобы заверить его в поддержке Исламабадом мирного процесса между Кабулом и талибами.

Как отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс" частые встречи в последние недели между высокопоставленными официальными лицами как с пакистанской, так и афганской сторон свидетельствуют о значительном улучшении отношений между двумя соседями, которые являются ключевыми союзниками Соединенных Штатов в войне с террором.