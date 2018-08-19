Следственный комитет обвинил в попытке мошенничества заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Алексея Белобородова и двоих его подчиненных. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. В понедельник суд выберет для них меру пресечения.

По данным РИА Новости, подозреваемые уже дают признательные показания.

ТАСС сообщает, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился оказать максимальную помощь следователям. Комментируя задержания, в госкорпорации пообещали "жестко пресекать коррупцию".

В прошлом году Счетная палата выявила нарушений на сумму почти 2 триллиона рублей, из которых 40 процентов – почти 800 миллиардов рублей – пришлось на "Роскосмос". В конце июня Рогозин поручил Счетной палате и правительству проверить финансово-хозяйственную деятельность "Энергии".

В июле по подозрению в госизмене был арестован 74-летний инженер Виктор Кудрявцев из Центрального научно-исследовательского института машиностроения – учреждения, входящего в структуру "Роскосмоса". Следствие считает, что он передал странам НАТО информацию о российских гиперзвуковых разработках.