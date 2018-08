Племена италийские. Артемий Троицкий рассказывает о воде и розах

Хедлайнеры восемьдесят второго выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители итальянской музыки из разных регионов этой солнечной певучей страны. Рок-критик Артемий Троицкий прослеживает роковые связи между розами и водой, знакомя слушателей и читателей с новыми канцони итальяни.

​Представлять итальянскую музыку как нечто новое и неведомое, конечно, смешно: было время, и не так уж давно, когда, ведомая Энрике Карузо и плеядой великих оперных композиторов, Италия и вовсе была "музыкальной сверхдержавой". Те времена, увы, прошли, но прекрасная музыка, порожденная могучей культурой и богатейшими традициями, осталась. Помню, лет 15–20 назад была выпущена изумительная серия из без малого трех десятков дисков Tribu Italiche, "Племена италийские", собравшая фольклорных и фолк-роковых артистов из всех провинций страны. И я был поражен невероятным разнообразием музыки, от морозных альпийских йодлей Южного Тироля до почти африканских ритмов Сицилии и Апулии! Сегодня я хотел бы представить крошечную часть этого роскошества в исполнении музыкантов и певцов, в России мало известных.

​Энцо Авитабиле – один из столпов современной итальянской музыки. Причем – и это уникальный случай! – в двух очень разных жанрах. 63-летний музыкант всю жизнь провел в Неаполе, когда-то окончил местную консерваторию по классу флейты. Затем постепенно переключился на саксофон и стал одним из ведущих итальянских джазовых исполнителей, выступал вместе с Джеймсом Брауном и Тиной Тёрнер. Параллельно развивалась не менее впечатляющая карьера Авитабиле в области фольклора и авторской песни: он поет на неаполитанском диалекте в характерном местном стиле bottari и активно пропагандирует их по всему миру. На самом известном альбоме Энцо Авитабиле "Черная тарантелла" ему подпевают знаменитые американец Дэвид Кросби и британец Боб Гелдоф.

Enzo Avitabile. Bianca

Элеонора Бордонаро, напротив, только в этом году дебютировала с альбомом Cuttuni e Lamé. Продюсером записи выступил сицилийский композитор и мандолинист Пуччо Кастроджованни, участник легендарной тамошней фолк-группы I Lautari. Остров Сицилия находится на пересечении средиземноморских маршрутов, и помимо аутентичной местной музыки здесь переплелось множество, в том числе и таких отдаленных, как блюз и танго. Всё это, плюс ироничные истории из жизни сицилийских женщин, и представляет Элеонора Бордонаро.

Eleonora Bordonaro. Li fomni

Еще один дебют (правда, совершенно иного рода) – трио Zampogneria. Ансамбль уникальный, все трое его участников играют на старинных волынках (zampogna по-итальянски): Марко Томасси на соределлоне и гигантской волынке, Марко Иамели на зампонье "гран кончерто" и бифаре, Джорджо Пинаи на чиарамелле и бифаре; все это разновидности волынок. Первый альбом называется Fiumerapido и содержит как средневековые мелодии, танцевальные и церковные, так и оригинальные композиции. В планах Zampogneria – создание международного оркестра волынок с участием музыкантов из Испании, Франции и Британии.

Рассказ о музыке волынок группы Zampogneria

Марио Инкудине 37 лет; он театральный актер, певец и мультиинструменталист, а в последнее время – еще и режиссер. "О воде и розах" – его шестой альбом, и состоит этот альбом исключительно из любовных серенад. Подход к репертуару у Инкудине скорее режиссерский: каждая программа имеет тему или направленность, и темы эти варьируются в большой амплитуде: от авангардной электроники до народных песен (если говорить о музыке) и от лирики до актуальной политики – в частности, весьма болезненной для Италии темы мигрантов.

Mario Incudine. Quasi Luna piena

Говоря о мигрантах, стоит упомянуть молодой дуэт Hasa-Mazzotta. Мария Маццотта поет и играет на тамбурине, она итальянка; Реди Хаса – албанский виолончелист с консерваторским образованием. Такие интернациональные союзы для Италии (в отличие от Франции или Испании) не очень типичны. Novilunio – первый альбом дуэта и, судя по восторженному приему со стороны публики и критики, не последний. Гиперэмоциональная манера вокалистки и странное в контексте "южной" музыки звучание виолончели создают ни на что не похожую и очень чувственную картину.

Hasa-Mazzotta. Cu ti lu dissi

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 82):

1. Wrangler (UK). Stupid, LP White Glue

2. Raphael Gimenes (Denmark/Brazil). Mandacaru, LP As montanhas de som

3. Denis Frajerman ft. Justine Schaeffer (France). Glassnost, LP Rivieres de la nuit

4. Enzo Avitabile (Italy). Bianca, LP Lotto infinito

5. Eleonora Bordonaro (Italy). Li fomni, LP Cuttuni e lame

6. Zampogneria (Italy). Antidotum tarantulae/Tarantella, LP Fiumerapido

7. Mario Incudine (Italy). Quasi Luna piena, LP D'acqua e di rosi

8. Hasa-Mazzotta (Italy/Albania). Cu ti lu dissi, LP Novilunio

9. Blanck Mass (UK). John Doe's Carnival of Error, LP World Eater

10. Puzzle Muteson (UK). River Women, LP Theatrics

11. Химера (Россия). "Тотальный джаз", LP Zudwa

12. Marry Waterson & David A. Jaycock (UK). Out of their Hearts, LP Death had Quicker Wings Than Love

13. Scarlet Rascal (UK). Woland, LP Scarlet Rascal

14. Kissing Is A Crime (USA). Noise at Night, LP Kissing is a Crime