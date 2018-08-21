Трамп назвал условия отмены санкций в отношении России

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос об отмене санкций в отношении России в обмен на уступки по Сирии и Украине, которые будут отвечать интересам Соединенных Штатов. Об этом Трамп заявил в интервью агентству Reuters. "Без этого я не стану изучать этот вопрос", – добавил он.

Вашингтон ввёл санкции в отношении Москвы в 2014 году в связи с российской аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины. В данный момент в Конгресс внесен новый законопроект, ужесточающий ограничения, из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Новые санкции могут затронуть проведение долларовых операций для государственных банков, также планируется запрет на инвестиции в российский госдолг и введение ограничений на экспорт технологий для нефтегазовой отрасли.

Кроме того 8 августа Госдепартамент США объявил о санкциях из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Вашингтон обвиняет в причастности к нападению Москву. Новые ограничения вступят в силу 22 августа. В частности, вводится запрет на экспорт в Россию товаров, которые используются в сфере национальной безопасности.

В интервью Reuters Дональд Трамп рассказал, что на закрытой встрече Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля обсуждались безопасность Израиля, ситуация в Сирии, российская аннексия Крыма и вторжение в Восточную Украину, а также строительство трубопровода "Северный поток – 2", . По словам Трампа, вопрос об американских санкциях Путин во время переговоров не поднимал.