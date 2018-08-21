Олег Сенцов уже 100 дней голодает в российской тюрьме

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, уже 100 дней держит бессрочную голодовку . Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

В нескольких городах России, Украины и других стран сегодня пройдут акции солидарности. Чешские кинематографисты объявили 21 августа днем начала "цепной" голодовки в поддержку Олега Сенцова.

Сенцов голодает с 14 мая и неоднократно заявлял, что пойдет "до конца". Две недели назад сестра украинского режиссера Олега Сенцова сообщила, что состояние ее брата "катастрофическое", что он "почти не встает" и что "конец близок".В беседе с посетившей его в колонии правозащитником Зоей Световой Сенцов назвал свое состояние "предкритическим".

14 августа стало известно, что Кремль отказал матери Сенцова в помиловании сына. Там ссылаются на закон и заявляют, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного, а украинский режиссер такого прошения не подавал. Сам Сенцов ранее отказался подавать такое прошение. Освободить режиссера можно, только если "измотать" Владимира Путина постоянными просьбами, заявила сестра Сенцова телеканалу "Дождь".

В поддержку Олега Сенцова выступили более ста деятелей мировой культуры. Они также призвали официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться его скорейшего освобождения.