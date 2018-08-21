У здания Госдумы КПРФ проводит акцию против пенсионной реформы

У здания Государственной думы России, где сегодня начались парламентские слушания по пенсионной реформе, проходит акция протеста против повышения возраста выхода на пенсию. Она организована депутатами от КПРФ. В акции участвуют десятки человек .

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вышел к демонстрантам и заявил, что 90 процентов населения страны против реформы, поэтому президент России Владимир Путин не имеет права ее поддерживать. Участникам акции раздали списки московских депутатов, которые голосовали за реформу, сообщает "Интерфакс".

В слушаниях по пенсионной реформе в Госдуме принимают участие около 600 человек. Это депутаты, представители правительства, институтов гражданского общества и эксперты. Прямого влияния на содержания законопроекта слушания не окажут. По их итогам могут быть приняты рекомендации депутатам. На данный момент к законопроекту о пенсионной реформе, который был одобрен в первом чтении 19 июля, предложены более 100 поправок.

Накануне слушаний "Единая Россия" провела свое обсуждение пенсионной реформы. На нем, в частности, прозвучало предложение к депутатам и членам Совета Федерации отказаться от всех "пенсионных преференций". Ранее сообщалось, что депутаты со стажем более 10 лет получают пенсию более 63 тысяч рублей. При этом средняя пенсия в России в 2018 году составляет 14 тысяч рублей.

Законопроект о пенсионной реформе предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России.

Три инициативные группы добиваются проведения всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста в России.