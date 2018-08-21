ФСИН начнет принудительно кормить Сенцова в случае угрозы его жизни

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет и голодающего в колонии в знак протеста сотый день кряду, начнут кормить насильно в том случае, если отказ от пищи будет угрожать его жизни. Об этом сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если жизни Сенцова будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно", - пояснил Мельников "Интерфаксу".

В свою очередь, источник во ФСИН России в разговоре с корреспондентом Радио Свобода сообщил, что Сенцов получает необходимые питательные смеси для поддержания жизни, но отказался комментировать возможность принудительного кормления.

Ранее колонию в Лабытнанги, где сидит Сенцов, посетила правозащитница Зоя Светова. Встретившись с украинским режиссером, она сообщила, что внешне он "сильно похудел, по его словам – на 17 килограммов, в то время как врачи говорят про 11". Сенцов в очередной раз подтвердил, что единственным условием прекращения голодовки остается освобождение всех украинских политических заключенных из российских тюрем. "Он хочет жить, но собирается идти до конца", - резюмировала Светова. Сам Сенцов назвал свое состояние "предкритическим".

По данным "Новой газеты", в середине августа на консилиуме врачей, следящих за состоянием Сенцова, признали появившиеся у режиссера проблемы с сердцем. Врачи опасались, что продолжение голодовки может спровоцировать сердечный приступ, а любая неграмотная попытка перевода Сенцова на внутривенное питание только усугубит его состояние.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую не прекращает до сих пор. Сенцов получает поддерживающую терапию.

Во вторник, в сотый день голодовки, по всему миру проходят акции солидарности с режиссером. Вечером такая акция пройдет и в Москве.

Чешские кинематографисты объявили 21 августа днем начала "цепной" голодовки в поддержку Олега Сенцова. С требованием немедленно освободить режиссера выступили более ста деятелей мировой культуры. Они также призвали официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться его скорейшего выхода из тюрьмы.