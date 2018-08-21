Адвокат Трампа заключил соглашение с прокурорами

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа - Майкл Коэн - заключил соглашение с федеральными прокурорами о признании вины, сообщил во вторник канал ABC News, ссылаясь на анонимные источники. Ранее адвокат Коэна Лэнни Дэвис отказался дать комментарии по этому вопросу. Сам Коэн и его другой адвокат, Гай Петрильо, пока не ответили на запрос о комментариях.

Расследование возглавляет прокурор Манхэттена Джеффри Берман. Его официальный представитель пока не дал комментариев. Как сообщило позднее 21 августа агентство Reuters со ссылкой на представителя судебных органов, во вторник, в 4 часа дня по местному времени Майкл Коэн должен прибыть в федеральный суд в Манхэттене, Нью-Йорк.

В рамках сделки о признании вины Коэн может согласиться сотрудничать со следствием, однако пока неясно, распространится ли это сотрудничество на другие федеральные расследования.

В апреле агенты ФБР провели обыски в офисе и гостиничном номере Коэна - по рекомендации спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего возможный сговор между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Трамп неоднократно отрицал наличие сговора с Москвой, называя расследование «охотой на ведьм». Россия также отрицает какое-либо вмешательство в выборы. Американская разведка, однако, пришла к выводу, что Россия пыталась повлиять на исход выборов, сообщает "Голос Америки".

Ранее Би-би-си сообщила, что бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заключил сделку со следствием. Заявление Коэна о заключении сделки ожидается днём во вторник по времени Восточного побережья США. Условия сделки не называются. Ранее уже сообщалось, что Коэн, на протяжении многих лет сотрудничавший с Трампом, готовится на сделку со следствием и может дать показания на бывшего начальника, говорится в публикации Би-би-си.